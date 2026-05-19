Lista de municipios que reciben la tarjeta Mujeres con Bienestar en Edomex hoy 19 de mayo

Hoy, martes 19 de mayo de 2026, marca un día verdaderamente crucial en la agenda de miles de ciudadanas que esperan recibir su tarjeta del programa Mujeres con Bienestar. Este apoyo económico se ha convertido en un pilar fundamental para las familias mexiquenses que buscan mejorar su calidad de vida diaria.

Si realizaste tu registro en meses anteriores, actualizaste tus datos ante los Servidores del Pueblo y fuiste notificada recientemente, es vital que conozcas exactamente a dónde acudir. Perder tu cita programada podría retrasar significativamente la entrega de tu plástico y el acceso a los fondos que te corresponden por derecho.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México ha desplegado un operativo regional sumamente meticuloso para entregar los plásticos de manera ordenada, transparente y sin intermediarios. El objetivo principal de esta estrategia es evitar las largas filas y garantizar que cada beneficiaria reciba una atención digna en su módulo asignado.

¿Qué municipios del Edomex reciben la tarjeta de Mujeres con Bienestar hoy 19 de mayo?

La distribución programada para este martes se concentra en puntos estratégicos de la entidad. En Almoloya de Juárez y Temoaya, los servidores públicos atenderán exclusivamente a las mujeres cuyo primer apellido inicie con la letra A, operando con normalidad en los CEDIS 155, 190, 156 y 192 respectivamente durante toda la jornada.

Por su parte, en el municipio de Chapultepec, las autoridades confirmaron que las beneficiarias con apellidos paternos que inician con las letras T, U y V deberán presentarse sin falta en el CEDIS 69. Este centro de atención se encuentra ubicado en la calle Juárez número 510, en la céntrica colonia Centro.

Otros municipios con intensa actividad confirmada para la jornada de hoy incluyen a Amatepec operando en el CEDIS 96, Isidro Fabela en el módulo 085, Mexicaltzingo en el CEDIS 72 de la calle Emiliano Zapata, y Nicolás Romero en el CEDIS 194, situado en la conocida colonia Himno Nacional.

En zonas de alta densidad poblacional como Valle de Chalco, la entrega masiva se realiza en las instalaciones del reconocido Deportivo Luis Donaldo Colosio. Mientras tanto, en la capital mexiquense, Toluca, operan a máxima capacidad los ocho centros de distribución habilitados para cubrir de manera eficiente toda la región del valle.

El aviso clave para las beneficiarias de Metepec y Tecámac

Es sumamente importante destacar que en Metepec la dinámica de entrega es distinta; el acceso a los módulos de atención es estrictamente exclusivo para aquellas mujeres que fueron contactadas previamente mediante una llamada telefónica directa o un mensaje oficial de WhatsApp por parte de los coordinadores del programa estatal.

De igual forma, en el municipio de Tecámac ya inició el envío masivo de convocatorias directas a través de mensajes de texto (SMS). La recomendación oficial de las autoridades es mantener el teléfono celular a la mano, con el volumen alto y revisar constantemente la bandeja de entrada para no perder el aviso.

¿Quiénes recibirán el esperado pago doble de 5 mil pesos en su nueva tarjeta?

Una de las noticias más celebradas fue confirmada recientemente por Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia estatal, quien actuó bajo las instrucciones directas de la gobernadora Delfina Gómez. Este sorpresivo anuncio representa un alivio económico sin precedentes para un sector muy específico del padrón de beneficiarias mexiquenses.

Se determinó oficialmente que algunas beneficiarias de nuevo ingreso, que llevaban casi tres años en lista de espera, recibirán en su Tarjeta del Bienestar un depósito acumulado de 5 mil pesos. Este monto extraordinario corresponde a la suma exacta de los bimestres de marzo-abril y mayo-junio del presente año 2026.

Para asegurar que tu proceso de entrega fluya sin contratiempos, te compartimos estas recomendaciones:

Lleva siempre tu identificación oficial vigente con fotografía

Presenta una copia de tu CURP actualizada

Entrega un comprobante de domicilio reciente

Muestra tu folio de registro impreso que avala tu estatus activo

Finalmente, recuerda que todo el trámite relacionado con este programa social es totalmente gratuito y personal. Si enfrentas problemas técnicos, perdiste tu número de folio o tienes dudas sobre tu estatus, comunícate de inmediato a la línea de asistencia oficial al 55 9370 1223 para recibir orientación profesional.

CT