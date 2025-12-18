La pasada noche del miércoles 17 de diciembre, agricultores y transportistas sostuvieron una mesa de diálogo en punto de las 19:00 horas con funcionarios de las secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) , de Gobernación (Segob), Economía y Bienestar . Luego de horas de conversación, el líder de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa, declaró: "Vamos avanzando. "

Estévez Gamboa comentó que las autoridades harán una revisión de retenes, supervisados por la Guardia Nacional. " Tenemos ya un programa, como un botón de pánico ", comentó ante los avances.

En esta reunión, que duró más de tres horas, se avanzó en la atención al sector transportista, en temas como la extorsión e inseguridad con un botón de pánico.

El líder del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Eraclio "Yako" Rodríguez , por su parte, confió en llegar a acuerdos con el gobierno para un comercio justo y disposición de formar el fondo de reserva alimentaria.

Lee también: Exasesora de García Luna fue detenida por la FGR

Otras voces alrededor del conflicto entre el campo y el Gobierno

Durante "La Mañanera" del pasado miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su Administración ha trabajado de manera intensa para apoyar al campo, particularmente en un contexto complicado por los bajos precios de los granos.

Aseveró, además, que la anterior amenaza que realizaron agricultores y transportistas sobre bloquear las carreteras, aduanas y puertos si no obtenían una respuesta satisfactoria por parte del gobierno, no se trata de un movimiento generalizado del sector rural en el país, sino de algunas organizaciones con intereses específicos.

Explicó que, a través de dependencias como Agricultura y Alimentación para el Bienestar, se han abierto ventanillas para otorgar apoyos adicionales en distintos estados del país, principalmente para productores de maíz, trigo y otras semillas.

" Se apoya al campo hasta donde se puede, con lo que se puede, todo lo necesario que esté en nuestras manos ", afirmó.

Reconoció que existen planteamientos que no han sido sencillos de cumplir, no solo por limitaciones presupuestales, sino también por cuestiones normativas.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF