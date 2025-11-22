Licencia Permanente: lo que debes saber sobre el trámite en CDMX

Debido al gran interés que sigue generando la Licencia Permanente entre los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), y tras los reportes de largas filas en los centros de servicio y la alta demanda que saturó la plataforma de citas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), se ha extendido el plazo para que las personas puedan tramitarla.A pesar de que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció recientemente la prórroga del plazo para este trámite hasta el año 2026 con el fin de evitar grandes concentraciones de personas, muchos conductores que están en medio del proceso aún tienen duda. Por ello, a continuación, te explicamos los puntos clave que debes considerar para conseguir tu licencia permanente tipo "A".La ciudadanía de la capital del país tendrá ahora de un plazo extendido para la gestión de su Licencia Permanente. A continuación, te respondemos algunas de las preguntas frecuentes para aclarar las dudas más comunes.Tramitar la Licencia Permanente en 2026 tendrá el mismo costo de mil 500 pesos, tanto para la primera expedición como para la renovación.Los capitalinos solo deben cumplir dos requisitos para poder realizar este trámite:Los conductores deberán acudir el día de su cita con los siguientes documentos con original y copia:La Semovi señala que si ya realizaste tu pago, todavía tienes la oportunidad de sacar cita durante 2026, ya que las líneas de captura del 2025 seguirán válidas. Recuerda que la cita es únicamente para obtener de forma física la licencia.Este es un paso a paso para tramitar la Licencia Permanente:Por último, agenda una cita en citas.cdmx.gob.mx para tenerla de manera física.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF