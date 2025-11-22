Licencia Permanente: lo que debes saber sobre el trámite en CDMX

Debido al gran interés que sigue generando la Licencia Permanente entre los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), y tras los reportes de largas filas en los centros de servicio y la alta demanda que saturó la plataforma de citas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), se ha extendido el plazo para que las personas puedan tramitarla.

A pesar de que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció recientemente la prórroga del plazo para este trámite hasta el año 2026 con el fin de evitar grandes concentraciones de personas, muchos conductores que están en medio del proceso aún tienen duda. Por ello, a continuación, te explicamos los puntos clave que debes considerar para conseguir tu licencia permanente tipo "A".

Todo lo que debes saber sobre la Licencia Permanente en 2026

La ciudadanía de la capital del país tendrá ahora de un plazo extendido para la gestión de su Licencia Permanente. A continuación, te respondemos algunas de las preguntas frecuentes para aclarar las dudas más comunes.

¿Cuánto costará la Licencia Permanente en 2026?

Tramitar la Licencia Permanente en 2026 tendrá el mismo costo de mil 500 pesos, tanto para la primera expedición como para la renovación.

¿Qué requisitos debo cumplir para obtener la licencia permanente tipo "A"?

Los capitalinos solo deben cumplir dos requisitos para poder realizar este trámite:

No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa "Conduce sin Alcohol".

No tener sentencias por delitos viales.

¿Qué documentos necesito presentar el día de la cita?

Los conductores deberán acudir el día de su cita con los siguientes documentos con original y copia:

Identificación Oficial (INE)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

CURP

Línea de Captura pagada

Comprobante de que aprobaron el examen de conocimientos

¿Qué pasa si pagué mi Licencia Permanente y no alcancé cita?

La Semovi señala que si ya realizaste tu pago, todavía tienes la oportunidad de sacar cita durante 2026, ya que las líneas de captura del 2025 seguirán válidas. Recuerda que la cita es únicamente para obtener de forma física la licencia.

¿Cómo sacar la Licencia Permanente?

Este es un paso a paso para tramitar la Licencia Permanente:

Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Inicia sesión con tu Llave CDMX (si no tienes una, regístrate con tu CURP, teléfono, domicilio y correo).

Selecciona Nuevo trámite.

Haz clic en Nunca he tramitado una Licencia tipo A.

Descarga la Guía Básica de Seguridad Vial de la CDMX para estudiar antes del examen.

Inicia el examen en línea (tendrás 25 minutos para responder 20 preguntas).

El sistema mostrará tu calificación automáticamente. (Apruebas con al menos 16 respuestas correctas).

Realiza el pago correspondiente de mil 500 pesos.

Por último, agenda una cita en citas.cdmx.gob.mx para tenerla de manera física.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF