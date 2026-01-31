LFT: ¿Qué pasa si un trabajador falta el 2 de febrero?

El día lunes 2 de febrero se celebra la fecha que cierra de manera definitiva con la temporada navideña, el Día de la Candelaria. Al ser un momento en el que se prioriza la unión familiar, la ciudadanía mexicana se hace el cuestionamiento sobre si este martes es un día de descanso obligatorio, por lo que a continuación te informamos todo lo que debes saber al respecto.

En México, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala cuáles son los días de descanso obligatorio, mientras que el artículo 75 establece que todo trabajador que preste sus servicios en un día de descanso obligatorio debe recibir su salario diario más un pago doble adicional.

En esta ocasión, el lunes 2 de febrero si será un día de asueto a nivel nacional, pero no con motivo del Día de la Candelaria, la verdadera razón es la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, originalmente el día festivo es el jueves 5 de febrero, sin embargo, este año el día feriado se adelantó.

No obstante, si en tu empresa han decidido continuar laborando con regularidad este lunes, pero has tomado la decisión de ausentarte para pasar tiempo de calidad con tu familia, te contamos que las consecuencias son las siguientes:

En términos generales, al ser un día de descanso obligatorio, no debería haber sanciones a menos que el empleado haya aceptado trabajar y no cumpla con su palabra. Si aceptaste laborar y faltaste a lo convenido esto se considera un incumplimiento del acuerdo laboral, lo que involucra una afectación a tu salario a modo de descuento, el cual verás reflejado en tu siguiente pago.

