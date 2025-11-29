LFT: ¿Habrá puente este próximo 1 de diciembre?

Nos encontramos a muy pocos días de iniciar el mes más festivo del año, aquel en el que la paz, la alegría y el amor son el sentimiento reinante en cada hogar, es por esto que nos encontramos ante la incertidumbre de cuantos días de asueto existirán en el mes de diciembre, debido a que este tiempo para pasar con la familia es de suma importancia. A continuación, te informamos si el próximo 1 de diciembre será un puente vacacional o por el contrario será un día de trabajo regular.

En México, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala cuáles son los días de descanso obligatorio, mientras que el artículo 75 establece todo trabajador que preste servicios en un día de descanso obligatorio debe recibir su salario diario más un pago doble adicional.

Dicho esto, la LFT ha dejado en claro que sí existe un día de asueto obligatorio en el mes de diciembre, sin embargo, este corresponde únicamente al 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad. Por lo que lamentamos informarte que el lunes 1 de diciembre no esta delimitado como un puente vacacional.

¿Por qué anteriormente el 1 de diciembre era un día de asueto oficial?

La razón del porque anteriormente este día si ha contado como un día de asueto y en el año 2025 no es así, es la siguiente, el 1 de diciembre de cada seis años antes sí era feriado, esto sucedía debido a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. No obstante, este día fue sustituido a partir de la toma de protesta de la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quien tomó protesta como presidenta de México ante el Congreso de la Unión, en 1 de octubre.

A partir de este suceso, el día que contará como puente cada sexenio, será el 1 de octubre, así ha transcendido el cambio según lo pactado con el gobierno federal.

