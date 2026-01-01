LFT: Estos son los días de descanso obligatorio en 2026

Aunque muchos aún aprovechan los últimos días de descanso, ya comienza la organización para el próximo año. Tanto trabajadores como estudiantes empiezan a revisar el calendario 2026 para identificar los días festivos, puentes y periodos vacacionales.

Fechas de descanso obligatorio en México durante 2026

La Ley Federal del Trabajo establece distintos días de descanso obligatorio en México en los que las actividades laborales se suspenden de manera obligatoria.

El año iniciará con descanso el jueves 1 de enero, con motivo del Año Nuevo 2026. Posteriormente, el lunes 2 de febrero se otorgará como día libre en conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se recuerda la promulgación de la Constitución Mexicana.

En marzo habrá un nuevo fin de semana largo, ya que el lunes 16 de marzo se descansará por el natalicio de Benito Juárez, cuya fecha oficial es el 21 del mismo mes. Más adelante, el viernes 1 de mayo corresponderá al Día del Trabajo, uno de los descansos más importantes del calendario laboral 2026.

Durante septiembre, el miércoles 16 se mantendrá como día festivo por el Aniversario de la Independencia de México. Hacia el cierre del año, el lunes 16 de noviembre se asignará como descanso por la Revolución Mexicana, mientras que el viernes 25 de diciembre marcará el fin de actividades por la celebración de Navidad 2026.

El Mundial 2026 y un posible día feriado adicional

La cercanía del Mundial 2026 ha generado ajustes especiales en algunas entidades. En la Ciudad de México, se ha anunciado que el jueves 11 de junio será considerado día feriado debido a la inauguración del torneo en el Estadio Azteca , con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y fortalecer el turismo.

En Nuevo León, las autoridades estatales analizan la posibilidad de otorgar días de descanso durante los encuentros que se disputen en Monterrey , aunque esta medida aún no ha sido confirmada oficialmente.

Calendario de descansos escolares y vacaciones en 2026, según la SEP

Para los estudiantes de educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) maneja un calendario escolar 2026 distinto al laboral. Las clases se reanudarán el lunes 12 de enero de 2026, una vez concluido el periodo vacacional de invierno.

El receso de Semana Santa 2026 abarcará del 30 de marzo al 10 de abril , siendo uno de los periodos más largos sin actividades escolares. Además, la SEP contempla suspensiones de clases el 5 de mayo, por la Batalla de Puebla, y el 15 de mayo, por el Día del Maestro.

Asimismo, a lo largo del ciclo escolar también habrá días sin clases debido a las sesiones del Consejo Técnico Escolar, las cuales se realizarán el viernes 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.

EE