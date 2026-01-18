La celebración del cumpleaños podría dejar de ser solo un gesto simbólico dentro de las empresas para convertirse en un derecho laboral reconocido por la ley. En México, una nueva iniciativa plantea incorporar esta prestación a la Ley Federal del Trabajo (LFT), con el objetivo de que cada colaborador tenga garantizado un beneficio específico en la fecha de su aniversario de vida.

La propuesta contempla la adición del artículo 74 Bis a la LFT y se inscribe en una serie de reformas recientes orientadas a mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Bajo esta visión, se busca fortalecer el llamado salario emocional y promover entornos de trabajo más sensibles a las necesidades humanas, transformando prácticas voluntarias en obligaciones formales.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa inicial. Fue presentado en enero de 2026 ante la Cámara de Diputados y turnado a comisiones para su análisis. Para que entre en vigor, aún debe ser aprobado por el Pleno, revisado y votado en el Senado, y finalmente promulgado por el Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De acuerdo con especialistas, si el proceso avanza sin contratiempos, podrían registrarse avances relevantes a lo largo de 2026.

Así funcionaría el día de cumpleaños como derecho laboral

La iniciativa establece un esquema flexible para evitar afectaciones en la operación de las empresas. No se plantea un cierre obligatorio, sino un modelo que permita a cada persona decidir cómo ejercer este beneficio. El colaborador podría optar por tomar el día libre con goce de sueldo o, si así lo prefiere, laborar esa jornada y recibir un pago doble.

Para facilitar su aplicación, la propuesta incluye ciertos lineamientos. El derecho se activaría una vez que el trabajador cumpla seis meses de antigüedad en la empresa, con el fin de reconocer la permanencia. Además, se requeriría que la persona informe su decisión con al menos 15 días hábiles de anticipación, lo que permitiría a los equipos ajustar agendas y cargas de trabajo. En los casos en que no se alcance el tiempo mínimo, se contempla la posibilidad de aplicar esquemas proporcionales.

Diversos especialistas consideran que este beneficio va más allá de otorgar un día libre. Lo describen como una herramienta de bienestar emocional que puede funcionar como un “botón de reinicio” dentro de jornadas laborales exigentes. Al reconocer una fecha personal significativa, se busca reducir el desgaste laboral y contribuir a la prevención del agotamiento crónico y el burnout.

CANVA

Desde esta perspectiva, la medida también podría impactar positivamente en la productividad, al fortalecer el vínculo entre el personal y la organización. Un colaborador que se siente valorado tiende a regresar a sus actividades con mayor motivación y compromiso.

La iniciativa no surge de manera aislada. En otros países como Reino Unido, Australia y Canadá, el llamado Birthday Leave ya forma parte de las prestaciones ofrecidas por diversas empresas, especialmente en sectores innovadores. En esos mercados, este beneficio se ha consolidado como una estrategia de retención de talento.

De aprobarse la reforma, México se sumaría a esta tendencia global, avanzando hacia una cultura laboral que reconoce que el descanso y la satisfacción personal también influyen en la creatividad y el desempeño profesional. Mientras tanto, especialistas recomiendan a las áreas de Recursos Humanos mantenerse atentas al desarrollo legislativo y comenzar a considerar este posible cambio dentro de la planeación de beneficios futuros.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

BB