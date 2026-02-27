LFT: Cuánto aumenta mi finiquito por cada año trabajado

Conocer el monto que corresponde por finiquito y la forma en que aumenta según los años de servicio es esencial al concluir una relación laboral, ya sea por renuncia, despido o término de contrato. Este derecho se encuentra respaldado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece los lineamientos para su cálculo.

¿En qué consiste el finiquito?

En el contexto mexicano, el finiquito representa el pago final que realiza la empresa al trabajador al darse por terminada la relación laboral. Su finalidad es cubrir todas las prestaciones y conceptos pendientes, como los días efectivamente trabajados, la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Es importante distinguir entre finiquito y liquidación. La liquidación procede principalmente cuando existe un despido injustificado e incluye compensaciones adicionales, mientras que el finiquito corresponde al cierre ordinario de cuentas laborales.



La prima de antigüedad y su impacto

Un elemento clave dentro del cálculo es la prima de antigüedad, la cual incrementa el monto total dependiendo del tiempo laborado. La antigüedad, el salario diario registrado y el tipo de separación influyen directamente en la cantidad que se debe pagar.

El artículo 162 de la LFT establece que la prima de antigüedad equivale a 12 días de salario por cada año trabajado. Para este cálculo, el salario base no puede ser inferior al salario mínimo ni exceder el doble del salario mínimo general vigente, lo que significa que existe un tope legal aunque el trabajador perciba ingresos mayores.

En caso de despido, la prima de antigüedad se paga sin importar el tiempo de servicio, ya sea que la causa haya sido justificada o no. Cuando se trata de una renuncia voluntaria, este derecho aplica únicamente si el trabajador cuenta con al menos 15 años de antigüedad. Este mismo criterio opera en situaciones como incapacidad permanente, jubilación o fallecimiento.

¿Qué hacer si existen inconsistencias?

Al finalizar la relación laboral, es recomendable solicitar a la empresa un desglose detallado de cada concepto pagado y verificar que el salario diario integrado utilizado para el cálculo sea correcto. Si existen dudas o diferencias en las cifras, se puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), institución que brinda orientación y representación legal gratuita.

Cada año trabajado influye directamente en el pago final que corresponde recibir. Revisar cuidadosamente los cálculos y conocer lo que establece la ley permite asegurar que el trabajador obtenga lo que le corresponde conforme a derecho.

