Leyendas: Esta es la historia de la tenebrosa "Casa de los Tubos" en Nuevo León

En el marco del Día de Halloween, una de las historias más escalofriantes y fascinantes del norte de México vuelve a despertar la curiosidad de miles: la de La Casa de los Tubos, un inmueble que por décadas fue sinónimo de misterio, tragedia y leyendas paranormales, pero que hoy se alza como una impresionante mansión de lujo y un referente arquitectónico en Nuevo León.

Ubicada en la colonia Contry La Escondida, en el municipio de Guadalupe, esta peculiar construcción comenzó a levantarse en la década de los años 70. Su diseño, compuesto por varios cilindros de concreto conectados entre sí, llamó la atención desde el inicio por su forma poco común. De ahí nació su nombre: La Casa de los Tubos.

Una historia envuelta en tragedia

La leyenda más conocida cuenta que un padre mandó construir la casa especialmente para su hija, quien usaba silla de ruedas. El diseño incluía rampas en lugar de escaleras, para que pudiera desplazarse con facilidad. Sin embargo, el relato asegura que durante la construcción ocurrieron varios accidentes y, en el más trágico de todos, la niña habría muerto tras caer desde una de las rampas.

A partir de ese momento, el lugar quedó abandonado durante años, y los vecinos comenzaron a relatar apariciones, voces y ruidos inexplicables provenientes del interior. Las historias hablaban de almas en pena, figuras en las ventanas y una maldición que impedía a cualquiera terminar la obra.

Aunque muchos sostienen que se trató solo de rumores, el ambiente tétrico de la estructura inconclusa y su aspecto futurista la convirtieron en una parada obligada para los amantes de lo paranormal, especialmente en fechas como Halloween.

El renacer de una casa maldita

Después de permanecer décadas en el olvido, en 2008 la propiedad fue adquirida por Hugo Schiaffino, quien se propuso devolverle la vida a este icónico inmueble. Años más tarde, entre 2016 y 2019, se inició una ambiciosa remodelación a cargo del despacho Grupo Urban, liderado por el arquitecto Enrique Leal.

El resultado fue una obra sorprendente: se respetó la estructura tubular original, pero se modernizó con amplios ventanales, una alberca y acabados minimalistas que aprovechan la luz natural. Lo que antes fue una leyenda de terror se transformó en un símbolo de diseño contemporáneo, galardonado incluso con premios internacionales de arquitectura.

Entre la realidad y la leyenda

Aunque muchos aseguran que las historias de fantasmas nunca se podrán borrar, los arquitectos que trabajaron en su reconstrucción han aclarado que parte de los relatos no coinciden con los planos originales. Según ellos, la historia de la niña y las rampas podría haber sido solo una invención popular nacida del aspecto extraño del edificio y su prolongado abandono.

Hoy, La Casa de los Tubos es una mezcla perfecta entre mito y modernidad. De ser uno de los lugares más temidos de Monterrey, pasó a convertirse en una joya arquitectónica que representa la capacidad de renovar lo oscuro en algo grandioso.

Así, en este Halloween, su historia sigue viva, recordándonos que hasta las leyendas más escalofriantes pueden tener un final sorprendentemente luminoso.

BB