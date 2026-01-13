Ley Esposa: ¿qué es y por qué hay polémica con Ricardo Gallardo Cardona, el Gobernador de San Luis Potosí, y su mujer?

La denominada ‘Ley Esposa’ es una iniciativa de reforma electoral surgida en el Congreso de San Luis Potosí que ha generado un intenso debate nacional. El dictamen presentado ante el Pleno propone modificar los artículos 36 y 72 de la Constitución estatal, así como los artículos 9, 11, 52 y 265 de la Ley Electoral, con el objetivo de establecer parámetros de paridad. La medida estipula que, debido a que ninguna mujer ha gobernado la entidad desde su creación, lo cual se considera una "barrera estructural", para el proceso electoral ordinario de 2027 los partidos y coaliciones estarán obligados a registrar exclusivamente candidaturas femeninas para la titularidad del Ejecutivo estatal.

‘Ley Esposa’ ha sido señalada por legisladores y especialistas

A pesar de que la justificación oficial apela a los derechos político-electorales de las mujeres , lapropuesta ha sido señalada por legisladores y especialistas como una maniobra con "nombre y apellido". La controversia radica en la sospecha de que esta legislación está diseñada para facilitar el camino a familiares directos, específicamente a las esposas de los gobernadores en turno. Los críticos argumentan que, al establecer que solo se deben postular mujeres, un grupo de poder podría asegurar la continuidad de un proyecto político o partido a través de un vínculo matrimonial, dando lugar a lo que se ha calificado como nepotismo electoral.

El foco de la polémica recae directamente sobre la administración de Ricardo Gallardo Cardona, actual Gobernador de San Luis Potosí. Aunque la ley se presenta como general, el contexto político local sugiere que la reforma beneficiaría una eventual candidatura de su esposa para sucederlo en el cargo, garantizando la permanencia de su grupo político. Ricardo Gallardo Cardona, figura central de esta discusión, encabeza el ejecutivo estatal y su gestión ahora se ve envuelta en este debate legislativo que cuestiona si la paridad de género está siendo utilizada como instrumento para perpetuar el poder familiar en la entidad.

Claudia Sheinbaum se pronuncia ante ‘Ley Esposa’

La discusión ha escalado hasta el nivel federal, provocando el pronunciamiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria advirtió que imponer una alternancia obligatoria de esta naturaleza tiene implicaciones constitucionales que deben revisarse a fondo, sugiriendo que la reforma no necesariamente representa un beneficio real para la paridad de género. Sheinbaum indicó que estas modificaciones podrían responder a intereses ajenos al fortalecimiento de los derechos políticos de las mexicanas, por lo que hizo un llamado a los Congresos a analizar con cuidado si estas propuestas son jurídicamente procedentes.

De aprobarse la iniciativa en sus términos actuales, la regla de género aplicaría de forma estricta para los comicios de 2027, excluyendo cualquier participación masculina para la gubernatura. La propuesta establece además que, en los procesos electorales subsecuentes, la postulación se realizaría conforme al principio de alternancia de género previsto en la Constitución de San Luis Potosí. Sin embargo, la imposición inmediata para el siguiente periodo electoral es lo que ha levantado las suspicacias sobre la v erdadera intención legislativa detrás de la reforma.

La ‘Ley Esposa’ se encuentra bajo un estricto escrutinio público y político. Mientras sus defensores argumentan que es una acción afirmativa necesaria para romper techos de cristal históricos en la entidad, sus detractores y autoridades federales ven en ella un riesgo de manipulación legal para favorecer sucesiones familiares. El Congreso de San Luis Potosí deberá determinar si esta propuesta avanza, enfrentando el reto de demostrar que la medida busca una equidad legítima y no la instauración de un sistema de herencia política disfrazado de justicia de género.

