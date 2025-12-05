Campesinos se manifestaron en la Cámara de Diputados, Senadores y con bloqueos en diversas carreteras del país para protestar contra la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, exigiendo que se mantengan las concesiones existentes.

Miguel Martínez, campesino de Atlixco, Puebla, señaló que “si nos cambian las reglas actuales de la posesión del agua, nuestras tierras son las principales afectadas y con ellas las personas a las que alimentamos. Lo que nos preocupa es no saber si el próximo año tendremos permiso para sembrar o si tendremos que dejar la parcela vacía. No estamos aquí por gusto, estamos porque sin agua no hay cosecha, y sin cosecha no hay manera de seguir viviendo del campo, ni produciendo alimento”.

Su opinión tuvo eco en la de Javier Quezada, cultivador de trigo en Pénjamo, Guanajuato, quien señaló que “no queremos afectar a nadie, pero llegar a un bloqueo nacional es lo único que hace que el Gobierno voltee a vernos. Llevamos meses pidiendo diálogo y nadie escucha, o escuchan a su modo, por eso estamos dispuestos a movernos en todo el país, porque lo que se decide en esta ley nos afecta a todos en el país, no sólo a un Estado o a una región”.

Las organizaciones rurales explicaron que la posibilidad de perder los derechos de agua heredados durante generaciones introduciría incertidumbre adicional en un sector que ya enfrenta altos costos de producción, bajos precios en el mercado, escasez de apoyos y gran inseguridad.

Mientras eso sucedía en el Senado, en Sonora productores agrícolas de la región bloquearon la garita comercial Agua Prieta-Douglas en protesta contra la ley aprobada.

El bloqueo, que fue levantado tras más de 24 horas, fue encabezado por integrantes de las familias LeBarón y Langford, detuvo por completo el flujo de exportaciones hacia Estados Unidos.

De acuerdo con estimaciones del sector industrial, las pérdidas diarias para la maquila ascienden a 50 millones de pesos, una cifra que ya amenaza con profundizar la crisis que el ramo enfrenta desde semanas atrás.

La interrupción en la cadena de suministros ha afectado directamente la estabilidad de miles de empleos en la maquila local, considerada uno de los pilares económicos de Agua Prieta.

Cientos de toneladas de productos quedaron varadas, sin posibilidad de salir o regresar al país, tras la movilización de trabajadores agrícolas convocados por grandes productores de nuez inconformes con la reforma legal que, afirman, vulnera sus derechos de explotación del agua.

Productores, campesinos y agricultores de la región se sumaron al cierre de aduanas y carreteras federales en distintos puntos del país, acusando que la aprobación de la Ley de Aguas por parte de los diputados de Morena, PVEM y PT constituye una traición al campo mexicano.

Desde sus redes sociales, Adrián LeBarón defendió la movilización y aseguró que la protesta trasciende el rechazo a una ley. “Este movimiento va más allá de una ley, es por la vida del campo, por los millones de familias que dependen de sus frutos. Vamos a defenderlo sin dar paso atrás”, publicó.

¿Por qué protestan?

Los campesinos expusieron que con la nueva ley corren el riesgo de que les quiten concesiones.

Expusieron que están en crisis por los precios injustos de maíz y sorgo, altos costos del diésel y energía y ahora el gobierno les quiere quitar el agua.

