Este jueves durante " La Mañanera ", el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López , realizó algunas declaraciones sobre las modificaciones a la Ley Nacional de Aguas : desmintió algunas declaraciones que circulan en medios nacionales y afirmó que la reforma a la legislación hídrica busca que el líquido deje de verse como mercancía.

Ayer, diputados avalaron la modificación a la Ley Nacional de Aguas. Se aprobó la reforma de 124 artículos, la adición de 33 artículos y la derogación de 17 disposiciones de la legislación hídrica.

La reforma a la Ley Nacional de Aguas y la expedición de la Ley General de Aguas establecen multas de más de 4.5 millones de pesos y hasta ocho años de prisión a quien ceda o transmita concesiones de agua, y a quien cambie el uso fijado en la concesión.

En la Ley General de Aguas se decreta la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, y define las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua.

La minuta con esta propuesta de modificación se encuentra en camino al Senado de la República para su discusión y posterior rechazo o aprobación.

La Conagua se pronuncia

Esta mañana desde Palacio Nacional, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum , Efraín Morales López aseveró que la propuesta de modificación, que esperan que se apruebe en el Senado, evitará el acaparamiento y sobreexplotación del agua en un mercado ilegal, en donde solo unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de las mayorías.

Por su parte, Sheinbaum indicó que esta reforma busca tener un sistema de concesiones de agua totalmente transparente, y público, con total certeza para todos los usuarios y sobre todo, señaló, que haya cero tolerancia a la corrupción.

Además, señaló que hay quienes concentran grandes cantidades de aguas con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades.

" Esta reforma lo que nos va a permitir es que el agua deje de verse como una mercancía, que deje de estarse mercantilizado, terminar con esta visión que ha causado muchas afectaciones en nuestro país, como el acaparamiento, como la sobreexplotación, como un mercado ilegal en donde unos cuantos se han enriquecido a costa de un derecho de la mayoría .

" Hay quienes concentran grandes cantidades de aguas y las venden además con un fin de lucro, mientras hay comunidades y pequeños productores que no cuentan con el agua suficiente para poder realizar sus actividades. Eso es lo que es el espíritu, el corazón de esta iniciativa ".

En Palacio Nacional, el director general de Conagua exhortó a los productores que se mantengan informados, que no caigan en narrativas falsas y que tengan confianza en que ellos van a ser los más beneficiados con esta ley.

