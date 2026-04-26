Desde el pasado 25 de abril por la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México por la alta concentración de ozono en el área. La contingencia se registra en Fase 1 y hasta la mañana de este domingo 26 de abril persiste, de acuerdo a informes del organismo.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/DLBXR7HuZC pic.twitter.com/ONXj1THWRq— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 26, 2026

¿Cómo saber cuándo termina la contingencia ambiental en CDMX?

La población que reside en la Zona Metropolitana del Valle de México puede mantenerse informada sobre la calidad del aire, así como cuándo terminará la contingencia ambiental en CDMX y Edomex, en la página oficial de la CAMe y en su cuenta oficial de X: https://x.com/CAMegalopolis .

¿Qué autos no circulan este domingo 26 de abril en CDMX?

Estos autos deberán suspender su circulación este 26 de abril, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

A las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

A los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

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Vehículos EXENTOS del Doble Hoy NO Circula

Vehículos eléctricos e híbridos, además de los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 05:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

¿Qué es el Doble Hoy No Circula?

A diferencia del Hoy No Circula, el Doble Hoy No Circula es adicional cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico; en otras palabras, cuando la CAMe activa la Fase 1 de contingencia ambiental, lo que se traduce en más vehículos que tendrán que pausar su circulación de acuerdo a los horarios establecidos por el organismo.

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