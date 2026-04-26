Desde el pasado 25 de abril por la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México por la alta concentración de ozono en el área. La contingencia se registra en Fase 1 y hasta la mañana de este domingo 26 de abril persiste, de acuerdo a informes del organismo. La población que reside en la Zona Metropolitana del Valle de México puede mantenerse informada sobre la calidad del aire, así como cuándo terminará la contingencia ambiental en CDMX y Edomex, en la página oficial de la CAMe y en su cuenta oficial de X: https://x.com/CAMegalopolis.Estos autos deberán suspender su circulación este 26 de abril, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:A diferencia del Hoy No Circula, el Doble Hoy No Circula es adicional cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico; en otras palabras, cuando la CAMe activa la Fase 1 de contingencia ambiental, lo que se traduce en más vehículos que tendrán que pausar su circulación de acuerdo a los horarios establecidos por el organismo. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS