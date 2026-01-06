Leche para el Bienestar: ¿Qué es y cuántos millones de litros se distribuyeron en 2025?

El programa Leche para el Bienestar es uno de los más importantes y longevos dentro de la política social alimentaria de México. Con raíces que se remontan a 1944, cuando se creó el Programa de Abasto Social de Leche bajo la administración del Gobierno Federal, ha recorrido diversas etapas, adoptando diferentes nombres y estructuras, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Leche para el Bienestar. A lo largo de su historia, este programa ha buscado mejorar las condiciones nutricionales de las personas más vulnerables del país, proporcionando leche fortificada de alta calidad a precios accesibles y subsidios para garantizar su acceso a los hogares de menores recursos.

El cambio de nombre a Leche para el Bienestar, implementado en 2025 bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no es meramente simbólico, sino que responde a un proceso de evolución de la política social que tiene como objetivo mejorar la soberanía alimentaria y nutricional del país. Este esfuerzo forma parte de la Cuarta Transformación, un compromiso por consolidar la justicia social, combatir la pobreza y garantizar que las familias mexicanas tengan acceso a una alimentación saludable y de calidad.

Objetivo y Beneficiarios del Programa

El programa Leche para el Bienestar tiene como objetivo principal proporcionar leche fortificada a los sectores de la población que enfrentan carencia alimentaria. Esta leche se produce con altos estándares de calidad, y está enriquecida con minerales y vitaminas esenciales, como hierro, zinc, ácido fólico, vitaminas A, C, D, B2 y B12, calcio y proteínas. Estos nutrientes contribuyen a combatir la anemia, fortalecer el sistema inmunológico y mejorar el desarrollo físico y cognitivo de los niños, además de contribuir a la salud de las mujeres en periodo de gestación, lactancia, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En 2025, el programa alcanzó a más de 7 millones de personas, superando la meta histórica y beneficiando a grupos vulnerables como niñas y niños de 6 meses a 12 años, adolescentes, mujeres en gestación y lactancia, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas. Esto se logró gracias a una red de más de 13 mil puntos de distribución en 2,215 municipios, cubriendo aproximadamente el 89% del territorio nacional. El precio accesible de la leche, que oscila entre $7.50 por litro y precios diferenciados en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y municipios con desarrollo humano bajo, ha sido clave para asegurar que las poblaciones más necesitadas puedan acceder a este alimento esencial.

Además de la distribución en puntos de venta, el programa también ha trabajado en conjunto con otras instancias gubernamentales, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para llevar a cabo asambleas informativas en todo el país. Estas asambleas tienen como objetivo educar a la población sobre los programas sociales y garantizar que los derechos de los beneficiarios sean respetados y garantizados. En 2025, se realizaron más de 110 mil asambleas, impactando a más de 2.7 millones de beneficiarios.

El Director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo. CORTESÍA.

Proyección de Crecimiento y Visión para 2030

Uno de los grandes logros del programa ha sido el impacto directo que ha tenido sobre la vida de los productores lecheros en México. Leche para el Bienestar no solo apoya a los consumidores, sino también a los pequeños y medianos ganaderos, quienes reciben un precio garantizado por su leche, superior al precio del mercado . Este modelo ha permitido fortalecer el sector productivo nacional, fomentar la autosuficiencia alimentaria y reducir la dependencia de importaciones.

A través de 54 centros de acopio ubicados en 14 estados del país, el programa capta la leche que luego es procesada y fortificada en 10 plantas industriales. En el marco de los compromisos del Gobierno de México, se tiene previsto la construcción de nuevas plantas de producción en el corto plazo, lo que permitirá seguir ampliando la cobertura y la calidad de la leche distribuida.

De cara al futuro, Leche para el Bienestar tiene un objetivo ambicioso: alcanzar a 10 millones de derechohabientes para el 2030. Para lograrlo, se están implementando esfuerzos estratégicos de expansión en nuevas áreas geográficas y la mejora continua en la calidad de los productos. Esto incluirá la integración de más centros de acopio, la ampliación de la red de distribución y la construcción de nuevas plantas de procesamiento.

Fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria y la Salud Pública

La fortificación de la leche es uno de los pilares del programa. En un país como México, donde la malnutrición y la deficiencia de micronutrientes son problemas persistentes, la inclusión de nutrientes esenciales como el hierro y el calcio en la dieta diaria de los mexicanos es crucial. La leche fortificada, además de ser un alimento accesible y nutritivo, cumple una función preventiva en la salud pública, combatiendo la anemia, fortaleciendo los huesos y dientes de la población y mejorando las defensas del cuerpo, lo que reduce la vulnerabilidad ante diversas enfermedades.

Este esfuerzo se ve reflejado en los estudios realizados por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, que han demostrado los beneficios de la leche fortificada en el fortalecimiento del sistema inmunológico y la mejora del rendimiento físico y mental, especialmente en la población infantil. Este tipo de intervenciones son fundamentales para garantizar un futuro saludable para las próximas generaciones de mexicanos.

El Impacto en la Economía Local

El impacto económico de Leche para el Bienestar es significativo no solo en términos de la salud pública, sino también en la economía local. El apoyo a los productores de leche en México contribuye al fortalecimiento del sector lechero, promoviendo una economía más autosuficiente. A través de los precios de garantía, se asegura que los pequeños ganaderos reciban una compensación justa por su trabajo, lo que mejora su calidad de vida y fomenta el crecimiento del sector.

Además, la creación de nuevas plantas de procesamiento de leche en diversos estados del país, como parte de los compromisos del Gobierno de México, impulsará aún más el desarrollo económico de estas regiones, creando empleo y promoviendo la economía local. Esta estrategia está alineada con los objetivos de autosuficiencia alimentaria del país y con la reducción de la dependencia de productos lácteos importados.

En conclusión, Leche para el Bienestar es un programa clave dentro de la política social alimentaria de México. Con su enfoque en la salud pública, la soberanía alimentaria y el bienestar de los mexicanos más vulnerables, el programa no solo proporciona un alimento esencial, sino que también contribuye al desarrollo económico y social del país. Con miras a 2030, se espera que este programa continúe siendo una herramienta fundamental para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de millones de personas en México.

