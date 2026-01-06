Ernestina Godoy designa a nuevos titulares en la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer una serie de nombramientos en distintas fiscalías especializadas y áreas clave de la institución, realizados por su titular, Ernestina Godoy Ramos, con base en lo establecido en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico del organismo.

Entre los cambios destaca la designación de Raúl Armando Jiménez Vázquez como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), así como el nombramiento de David Boone de la Garza al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). En materia de derechos humanos, Mariana Díaz Figueroa fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada en la materia (FEMDH).

La FGR también informó que Laura Ángeles Gómez asumirá el cargo de Oficial Mayor, mientras que Maribel Bojorges Beltrán encabezará la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA). En tanto, Richard Urbina Vega fue designado titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Otros nombramientos relevantes incluyen a Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y a Julio César Bonilla Gutiérrez como responsable de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

Asimismo, Claudia Luengas Escudero fue nombrada Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria asumió la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y Omar Cruz Juárez quedó al frente de la Unidad de Comunicación Social.

Estos cambios se suman a los nombramientos previamente anunciados de Héctor Elizalde Mora como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Con esta serie de designaciones, la FGR fortalece su estructura operativa y administrativa en áreas consideradas estratégicas para procurar la justicia a nivel federal.

YC