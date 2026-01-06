Nueve presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Operativo Barredora, vinculado al Cártel Nueva Generación (CNG), fueron detenidos en el municipio de Tecamachalco, Puebla, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con información oficial, la captura se derivó de una agresión armada en contra de las fuerzas del orden, lo que obligó a la implementación de un operativo especial en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del estado.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo N., alias “El Gordo”; Alex Rigoberto N., alias “El Temach”; Paulino N.; Ernesto Brayan N.; Miguel Ángel N.; Cristian N.; Javier N.; Uriel Hilario N. y José Miguel N. Las autoridades informaron que al menos cinco de ellos son originarios de los estados de Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca.

Durante la intervención, los presuntos delincuentes portaban chalecos tácticos con insignias de “La Barredora” y del CNG. Además, fueron asegurados dos vehículos, siete armas de fuego, siete cargadores, ocho chalecos tácticos con siglas alusivas a esta célula criminal, seis cartuchos útiles y más de mil dosis de distintas drogas, entre ellas cristal, cocaína, piedra, heroína y marihuana.

En los últimos meses, el territorio poblano ha sido escenario de diversos hechos de violencia extrema y homicidios, muchos de ellos atribuidos a este grupo delictivo conocido como La Barredora, el cual, según precisaron las autoridades, no guarda relación con una organización del mismo nombre que opera en Tabasco.

Las autoridades señalaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal en las próximas horas. Mientras tanto, se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en la región como parte de la estrategia para contener la violencia generada por grupos criminales.

MF