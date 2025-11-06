La visita a México del presidente de Francia, Emmanuel Macron, este viernes, será la primera de un líder europeo desde que la presidenta, Claudia Sheinbaum, asumió el cargo en octubre de 2024, y marcará un intento de ambos mandatarios por reforzar las relaciones económicas, comerciales y culturales entre sus países.

"Vamos a hablar de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente, y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación", remarcó la mandataria este jueves en su conferencia diaria.

El presidente francés llegará a México procedente de Brasil donde asiste a la reunión de jefes de Estado de la COP30 de la ciudad de Belém.

Sheinbaum explicó que el viaje de Macron incluirá un encuentro con empresarios franceses y mexicanos, como parte del fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales y se prevé una conferencia conjunta con el presidente francés.

"Creo que esto va a ser un relanzamiento de nuestras relaciones con Francia a la que le damos la más cordial bienvenida también. Hay mucho que hacer entre los dos países", afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía, esta semana al comentar la agenda del encuentro en declaraciones a periodistas.

Asimismo, la mandataria adelantó que abordarán temas históricos y culturales, especialmente la solicitud de devolución de dos códices mexicas, el de Azacatitlán y el Borbónico, actualmente en Francia.

Sheinbaum detalló que estará acompañada por un equipo integrado por las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura, Hacienda y Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, además de la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez



“Valores compartidos”

Por su parte, fuentes del Elíseo subrayaron en París que la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado a México desde la entrada en funciones de Sheinbaum hace un año debe servir para estrechar los vínculos con un país con el que Francia "comparte muchos valores", como la defensa del multilateralismo, la acción feminista o la importancia que da a la soberanía propia.

Además insistieron en que la voluntad de Macron de fortalecer las relaciones económicas bilaterales se traduzca en una mayor presencia de las empresas francesas en México, pero también en un mayor atractivo de Francia para los inversores mexicanos.

A ese respecto, recordaron que México es el primer inversor latinoamericano en Francia.

La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado y retrasada debido a tensiones políticas en París-, se enmarca en los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que comenzaron en 1830.

EE