La Secretaría de Bienestar dio a conocer el lanzamiento de un apoyo económico extraordinario que comenzará a entregarse a partir del lunes 10 de noviembre de 2025 , destinado a familias damnificadas por las lluvias torrenciales que recientemente afectaron distintas regiones del país.

Según informó la mandataria federal, esta entrega forma parte de la segunda fase del plan nacional de ayuda implementado tras los desastres naturales. Se otorgará por única ocasión, con el propósito de respaldar a los hogares que sufrieron daños materiales o pérdidas en viviendas y cultivos.

¿En cuáles Estados se entregará el apoyo?

El beneficio se distribuirá principalmente en las entidades más impactadas por las precipitaciones:

Veracruz

Querétaro

Hidalgo

Puebla

San Luis Potosí

En tres comunidades rurales todavía no se ha iniciado la entrega, debido a que los caminos permanecen dañados. No obstante, las autoridades informaron que el apoyo será entregado tan pronto como se restablezcan las vías de acceso.

Segunda fase del operativo de ayuda

La primera etapa del programa concluyó a finales de octubre, beneficiando a miles de familias mediante transferencias directas de 20 mil pesos. Esta segunda fase refuerza el compromiso del Gobierno Federal con una recuperación más ágil y equitativa, priorizando a las comunidades que enfrentaron mayores pérdidas materiales.

La distribución se realizará a través del Banco del Bienestar y para su entrega se enviará un mensaje SMS a los beneficiarios con el lugar donde se realizará el proceso.

El apoyo para reconstrucción de vivienda se determinará de acuerdo con la afectación: 25 mil pesos, en caso de que el daño sea medio; 40 mil pesos por afectaciones mayores; y 70 mil pesos por pérdida total.

El plan será ejecutado por la Secretaría de Bienestar, en coordinación con autoridades estatales y municipales, y los recursos se entregarán directamente a los beneficiarios, sin intermediarios.

Con este nuevo desembolso, el Gobierno busca reducir el impacto económico de los daños ocasionados por las lluvias y facilitar la reconstrucción de viviendas y medios de sustento antes de finalizar el año.

El plan reafirma el compromiso del Gobierno Federal con la recuperación integral de las familias damnificadas y la reactivación económica de las comunidades rurales y urbanas afectadas.

