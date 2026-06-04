La sucursal BBVA de Guadalajara donde podrás adquirir las monedas conmemorativas del Mundial 2026

Las 12 monedas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 preparadas por el Banco de México (Banxico) han comenzado a circular y, el próximo 11 de junio, día de la inauguración del torneo, será el turno de las ocho piezas de oro y plata, las cuales podrán adquirirse en algunas sucursales bancarias y otros distribuidores oficiales.

El anverso de todas las monedas llevará el Escudo Nacional, mientras que los diseños de los reversos variarán según la temática:

Ciudades sede: destacan elementos icónicos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, integrados con motivos futbolísticos, la identidad gráfica oficial de cada urbe y los logotipos de la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación).

México como país anfitrión: se presentan elementos que honran la historia, las tradiciones y la riqueza natural de la nación.

X/Banxico

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Las monedas de 20 pesos comenzaron a circular el 13 de mayo. Su uso será corriente y están fabricadas con las mismas aleaciones que se emplean en las monedas comunes de 20 pesos: alpaca plateada en el centro y bronce-aluminio en el anillo exterior.

Las monedas de plata contienen una onza de plata pura y tienen un valor nominal de 10 pesos, mientras que las de oro equivalen a un cuarto de onza y llevan marcado un valor nominal de 25 pesos.

Estas piezas están pensadas como artículos de colección y estarán disponibles a través de bancos y distribuidores autorizados por Banxico.

Se han emitido 10 mil monedas de oro y 34 mil 500 de plata por cada diseño.

BBVA, el banco más grande de México, ya anunció cuáles de sus sucursales expenderán las monedas a partir del 11 de junio.

Guadalajara

Sucursal Chapultepec (0404). Av. Vallarta #1440

Ciudad de México

Sucursal Torre BBVA (0730). Av. Paseo de la Reforma #510

Sucursal Montes Urales (0031). Montes Urales #620

Sucursal Parques Polanco (0731). Calz. Gral. Mariano Escobedo #303

Sucursal CDMX Oficina Centro (4106). Bolívar #38

Monterrey

Sucursal Garza García, Plaza Alianza (0207). Calz. del Valle #419 Oriente

El horario de compra en todas las sucursales será de lunes a viernes, de 08:30 a 15:00 horas.

Los clientes del banco podrán adquirir las monedas mediante cargo a cuenta; quienes no tengan cuenta en la institución deberán realizar el pago en efectivo.

Es importante señalar que la entrega de las monedas se realizará al momento de la compra. Sin embargo, si la sucursal ya no cuenta con inventario disponible, se informará al comprador sobre el plazo de entrega posterior a la adquisición en esa misma oficina.

Las personas que no son clientes solo podrán comprar monedas hasta el equivalente a 3 mil dólares (51 mil 928.80 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual).

¿Cuánto cuestan las monedas del Mundial?

Al estar elaboradas con metales preciosos, las monedas conmemorativas de la Copa del Mundo tendrán un precio variable, determinado por la cotización diaria del oro y la plata.

Se estima que las monedas de plata podrían costar alrededor de 2 mil 200 pesos y las de oro cerca de 21 mil 800 pesos.

Si existe una demanda considerable, su precio podría incrementarse en el futuro.

Asimismo, su valor numismático será mayor si el coleccionista conserva la colección completa, incluidos los estuches originales y los certificados de autenticidad.

X/Banxico

¿Dónde conseguir las monedas de 20 pesos del Mundial 2026?

El Banco de México pondrá en circulación más de 100 millones de monedas de 20 pesos con motivos mundialistas, por lo que tenerlas en las manos será cuestión de tiempo. No obstante, quienes deseen obtenerlas cuanto antes o conservarlas con su brillo original pueden acudir a las sucursales bancarias que ofrecen el servicio gratuito de canje de billetes y monedas, durante días hábiles bancarios y dentro de su horario de atención al público, para adquirirlas por su valor nominal.

Para localizar la sucursal bancaria más cercana donde se pueden canjear estas monedas, es necesario consultar el portal UbiCanjeMX.

Asimismo, el canje también puede realizarse en las ventanillas del Banco de México, en la Ciudad de México.

El canje está sujeto a disponibilidad y a los límites aplicables por operación.

