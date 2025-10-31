La SCJN estrena nuevo método para agilizar revisión de juicios

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenó un “nuevo método” para agilizar la revisión de los asuntos.

Al iniciar la sesión pública de ayer, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente del Alto Tribunal, reveló que el pleno acordó dar más tiempo a los temas que ameritan fijar criterios o de fondo, como los relacionados con la invalidez de normas o actos de autoridad.

En tanto, dijo, “los que no tienen temas de fondo, vamos a abreviar los tiempos y la toma de decisión”. Señaló que a partir de ayer la Corte ensaya un nuevo método para la resolución de asuntos.

“Quiero comentar a todas y a todos que hemos acordado, las ministras y ministros, dar mayor tiempo a los temas que ameritan fijar criterios, los que tienen tema de fondo que hayan llegado aquí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todos los temas que no tienen temas de fondo, vamos a abreviar los tiempos y la toma de decisión. Entonces, a partir de hoy (ayer) vamos a ensayar un nuevo método para la toma de decisión de asuntos que no son tan relevantes en el fondo. Entonces, secretario, vamos a avanzar con los temas”, indicó el ministro.

Cabe recordar que, tras su entrada en funciones, la Suprema Corte estableció un nuevo esquema de discusión de los asuntos, que contempla intervenciones por tiempos cronometrados.

Días después, la Corte publicó su reglamento de sesiones en la que determinó que sesionará de lunes a jueves cada semana.

Los lunes y martes, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz se ocupará de resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de inconformidad, incidentes de inejecución de sentencia, contradicción de tesis, recursos de revisión en materia de seguridad nacional y asuntos relacionados con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En tanto, los miércoles los ministros abordarán asuntos vinculados con las materias penal y civil, y el jueves atenderán los relacionados con las materias administrativa y laboral, según el reglamento de sesiones que se publicó el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Federación.