Después de haber recibido una notificación la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la Fiscalía General de la República este miércoles 27 de mayo del 2026 para comparecer por el polémico caso CIAgate en calidad de testigo.

A su llegada, la mandataria estatal comentó algunas frases que de inmediato llamaron la atención en redes sociales; acá te presentamos algunas de las más llamativas:

"Me citan tramposamente a declarar, mientras que a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a tener entrevistas amigables".

"Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición les dan impunidad absoluta".

"A ellos los cobijan, mientras que a una servidora y al estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi presunción de inocencia".

"Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada".

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Maru Campos acumula segundo citatorio

El caso Campos-Corral se remite al 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fueron al restaurante Gin Gin con la finalidad de aprehender a Corral por posible corrupción y peculado.

Pero el ahora vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGR) y fiscal especial de investigación de asuntos relevantes, Ulises Lara, rechazó la orden de aprehensión, y Corral denunció a Campos por presunto secuestro, por lo que la panista también fue citada por las autoridades de la Ciudad de México.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, el área de investigación de asuntos especiales hizo las acciones correspondientes, agotó todas las líneas de investigación y se determinó el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, el legislador morenista promovió una impugnación.

JM