Después de haber recibido una notificación la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la Fiscalía General de la República este miércoles 27 de mayo del 2026 para comparecer por el polémico caso CIAgate en calidad de testigo.A su llegada, la mandataria estatal comentó algunas frases que de inmediato llamaron la atención en redes sociales; acá te presentamos algunas de las más llamativas: El caso Campos-Corral se remite al 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fueron al restaurante Gin Gin con la finalidad de aprehender a Corral por posible corrupción y peculado.Pero el ahora vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGR) y fiscal especial de investigación de asuntos relevantes, Ulises Lara, rechazó la orden de aprehensión, y Corral denunció a Campos por presunto secuestro, por lo que la panista también fue citada por las autoridades de la Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, el área de investigación de asuntos especiales hizo las acciones correspondientes, agotó todas las líneas de investigación y se determinó el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, el legislador morenista promovió una impugnación.JM