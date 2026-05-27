Miércoles, 27 de Mayo 2026

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La comparecencia de Maru Campos ante la FGR en FRASES: "Buscaban fabricarme un caso"

La gobernadora de Chihuahua tuvo un breve encuentro con medios de comunicación en donde soltó explosivas declaraciones

Por: SUN .

Llegada de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a las oficinas de la FGR en la colonia Doctores de la Ciudad de México. SUN/C. Mejía

Llegada de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a las oficinas de la FGR en la colonia Doctores de la Ciudad de México. SUN/C. Mejía

Después de haber recibido una notificación la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la Fiscalía General de la República este miércoles 27 de mayo del 2026 para comparecer por el polémico caso CIAgate en calidad de testigo.

LEE: Maru Campos comparece ante la FGR; acusa persecución política

A su llegada, la mandataria estatal comentó algunas frases que de inmediato llamaron la atención en redes sociales; acá te presentamos algunas de las más llamativas:

  • "Me citan tramposamente a declarar, mientras que a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a tener entrevistas amigables".
  • "Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición les dan impunidad absoluta".
  • "A ellos los cobijan, mientras que a una servidora y al estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi presunción de inocencia".
  • "Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada".

Maru Campos acumula segundo citatorio

El caso Campos-Corral se remite al 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fueron al restaurante Gin Gin con la finalidad de aprehender a Corral por posible corrupción y peculado.

Pero el ahora vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGR) y fiscal especial de investigación de asuntos relevantes, Ulises Lara, rechazó la orden de aprehensión, y Corral denunció a Campos por presunto secuestro, por lo que la panista también fue citada por las autoridades de la Ciudad de México.

     

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, el área de investigación de asuntos especiales hizo las acciones correspondientes, agotó todas las líneas de investigación y se determinó el no ejercicio de la acción penal; sin embargo, el legislador morenista promovió una impugnación.

JM

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