Mexicana de Aviación anunció nuevo vuelo a partir del 4 de junio

Mexicana de Aviación anunció la apertura de una nueva ruta aérea que comenzará operaciones el próximo 4 de junio, como parte de su estrategia para ampliar la conectividad nacional y fortalecer su presencia en distintos destinos del país.

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La aerolínea informó que este nuevo vuelo buscará ofrecer más opciones de traslado para pasajeros y fomentar el turismo y la actividad económica en la región beneficiada. La compañía aérea comunicó que el nuevo destino se trata de Acapulco y su frecuencia de paso será los días jueves, viernes y domingo del AIFA al Aeropuerto Internacional de Acapulco y viceversa.

La decisión forma parte de un plan de expansión estratégico impulsado por la incorporación de nuevas aeronaves a la flota de la compañía estatal.

Mexicana de Aviación es la aerolínea del Estado mexicano. Fue creada por el Gobierno Federal en 2023 y operada con el apoyo de las fuerzas armadas, tiene como objetivo principal ofrecer vuelos comerciales con tarifas accesibles e impulsar la conectividad a diversas regiones del país.

Su centro de operaciones y punto de partida principal es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Destinos principales de vuelo

Playas y turismo : Tulum, Acapulco (nuevamente a partir del 4 de junio), Puerto Vallarta, San José del Cabo, Mazatlán, e Ixtapa-Zihuatanejo.

: Tulum, Acapulco (nuevamente a partir del 4 de junio), Puerto Vallarta, San José del Cabo, Mazatlán, e Ixtapa-Zihuatanejo. Ciudades principales : Guadalajara, Monterrey, Tijuana, y Mérida.

: Guadalajara, Monterrey, Tijuana, y Mérida. Otros destinos: Campeche, Chetumal, Ciudad Victoria, Ixtepec, y Palenque, entre otros más.

Se contemplan futuros destinos en otras ciudades del territorio mexicano, así como también a ciertas ciudades de otros países como Estados Unidos y Canadá, y las capitales de Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, panamá, Perú, Republica Dominicana y Venezuela.

Para conocer las frecuencias, horarios y disponibilidad de vuelos, puedes consultar directamente el sitio web oficial de Mexicana de Aviación.

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KR