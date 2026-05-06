Entre el bullicio, la contaminación y el estrés de la ciudad, muchas veces la naturaleza ofrece ese respiro de relajación y paz necesario para afrontar las responsabilidades y exigencias diarias. Una escapada exprés puede ser el plan ideal para recargar energías, y lo mejor es que no es necesario viajar muy lejos para encontrar esa calma.

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En la Ciudad de México existe un lugar que, además de ser bello, tiene todo lo necesario para divertirse, relajarse y simplemente pasar tiempo de calidad , ya sea por tu cuenta o en compañía de familia y amigos. Su espacio está integrado en gran parte por vegetación y una imponente cascada en la que podrás realizar diferentes actividades.

Se trata del Parque Nacional Los Dinamos, un área natural protegida destinada al ecoturismo que se encuentra en la alcaldía Magdalena Contreras y a la que se puede acceder fácilmente gracias al Metro de la Ciudad de México.

Su nombre “Dinamos” hace referencia a la función que tenía el lugar anteriormente, pues ahí se encontraban instalaciones de fábricas textiles que generaban energía a través del agua. Por este motivo, su cascada también se convirtió en su principal atractivo.

¿Qué actividades y atractivos ofrece el Parque Nacional Los Dinamos para una escapada cerca de la CDMX?

El parque cuenta con una amplia lista de actividades pensadas para chicos y grandes, que van desde rappel hasta campismo, con el objetivo de que las familias disfruten mientras se conectan con la naturaleza. Entre las principales atracciones se encuentran:

Rappel

Campismo

Escalada

Tirolesa

Ciclismo

Pesca

Montar a caballo

Además, el área, que abarca una extensión de 2 mil 429 hectáreas de bosque, cuenta con fauna silvestre que es posible apreciar a distancia, como ratones de campo, codornices arlequín, teporingos, gorriones zacateros, colibríes, vencejos, halcones y conejos silvestres.

No obstante, la cascada suele ser el elemento que más llama la atención. Con una caída de 3.5 metros, formaciones rocosas y un flujo de agua abastecido por el río Magdalena , muchos visitantes prefieren este espacio para refrescarse o realizar actividades al aire libre.

¿Cómo llegar al Parque Nacional Los Dinamos en transporte público desde la CDMX?

Existen diferentes maneras de llegar al parque. En automóvil, se puede subir por las avenidas San Francisco, San Jerónimo y Camino a Santa Teresa–avenida México hasta La Cañada.

Desde las estaciones Miguel Ángel de Quevedo o Copilco del Metro de la Ciudad de México salen camiones cada 40 minutos que pueden dejarte en avenida San Jerónimo y avenida Guadalupe. La entrada a Los Dinamos se encuentra a unos 15 minutos a pie desde calle Guadalupe.

También está la opción de pedir taxi o servicios por aplicación; sin embargo, el costo del trayecto suele ser más elevado.

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La entrada general al parque tiene un costo de entre 10 y 30 pesos por persona, dependiendo del día. Las actividades dentro tienen un costo extra según la temporada, aunque suelen mantenerse accesibles.

Para quienes buscan desconectarse sin salir de la ciudad, el Parque Nacional Los Dinamos se presenta como una opción accesible, natural y completa, ideal para pasar un día diferente rodeado de bosque, aire limpio y actividades al aire libre.

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