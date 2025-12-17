Jüsto se va de México; así lo anunció la empresa

La startup mexicana Jüsto ha dejado de funcionar en el mercado mexicano por problemas financieros y estratégicos. Al ingresar a su página web se puede leer la siguiente leyenda etiquetada bajo el lema "Mensaje Importante".

"Hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones de Justo a partir del 15 de diciembre de 2025. Esta decisión responde a factores financieros, operativos y estratégicos" se puede leer en el comunicado.

La empresa fundada en 2019 dejó de operar hace unos días luego de haber ofrecido un modelo especialmente popular durante la pandemia por COVID-19 ocurrida aproximadamente un año después de su apertura. El modelo de Jüsto buscaba eliminar intermediarios y llevar a tu hogar ingredientes y productos frescos y de calidad. Con ello, los usuarios evitaban la vuelta a supermercados o tianguis y podían recibir en casa sus listados solicitados.

En el comunicado, la empresa agradeció a los usuarios que lo acompañaron. " Gracias por confiar en una forma distinta de hacer el súper, por elegir productos más frescos, apoyar a productores mexicanos y creer, junto con nosotros, que era posible hacer las cosas mejor", despide el breve texto de apenas unos párrafos.

La aplicación sigue disponible tanto en PlayStore de Google Play como en App Store de Apple para su descarga en teléfonos inteligentes. Sin embargo, al abrir el software marca una pantalla de error.

Te puede interesar: Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 17 de diciembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

