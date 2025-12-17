Tras varios años de operación, Jüsto, el supermercado digital mexicano, informó que dejará de operar debido a dificultades financieras y operativas que le impiden continuar con el modelo de negocio que mantenía desde 2019. La empresa confirmó el cese de actividades desde el pasado 15 de diciembre de 2025, los pedidos realizados antes de esa fecha serán entregados o reembolsados en caso de no poder cumplirse.

El origen de un supermercado completamente en línea

Jüsto comenzó su crecimiento acelerado pocos meses antes de la pandemia de covid-19. Su propuesta resultó especialmente adecuada para ese contexto, ya que permitía a los usuarios realizar sus compras sin salir de casa. Durante sus primeros años, el desempeño de la compañía fue positivo y logró captar rápidamente la atención del mercado.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las condiciones cambiaron. Seis años después de su lanzamiento, la empresa mexicana anunció su retiro definitivo del mercado, marcando el final de un proyecto que en su momento desafió a los supermercados tradicionales en el país.

Ricardo Weder, fundador de Jüsto

El creador de Jüsto es Ricardo Weder, emprendedor mexicano con experiencia en el ámbito de la economía digital. Weder es egresado del Tecnológico de Monterrey y ha colaborado con empresas como Rocket Internet, Easy Taxi y Cabify. En esta última llegó a desempeñarse como presidente para América Latina, donde encabezó la expansión de la plataforma y participó en la construcción de marcos regulatorios locales para el transporte privado por aplicación.

En 2019, Ricardo Weder lanzó Jüsto con la meta de consolidarlo como un supermercado en línea relevante en la región. La empresa integró herramientas como la inteligencia artificial para mejorar la logística, reducir costos y planificar de manera más eficiente la oferta y la demanda. Su centro de operaciones se ubicó en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Como parte de su estrategia, también se impulsó una línea de productos de marca propia llamada Fresco, que amplió el catálogo disponible para los usuarios del supermercado digital. Weder ha señalado la relevancia de contar con un propósito definido, atraer al talento adecuado y mantener una comunicación constante con los clientes para ajustar la propuesta de valor.

La compañía anunció planes de expansión a ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, León, Mérida y Cancún, apoyándose en el uso de inteligencia artificial para anticipar la demanda, optimizar la logística y asegurar la disponibilidad de productos frescos, además de promover a productores nacionales. En 2021, Jüsto también llevó su servicio a Brasil como parte de su crecimiento internacional.

Para la distribución de productos frescos, la empresa colaboró con Amazon, lo que permitió realizar entregas en ciertos códigos postales de la Ciudad de México desde su centro de operaciones en Coyoacán.

Las razones detrás del cierre

A pesar de haber recaudado más de 90 millones de dólares en inversión y de implementar diversas estrategias de crecimiento, Jüsto decidió concluir sus operaciones en México. La empresa explicó que la decisión responde a factores financieros, operativos y estratégicos.

El cierre de Jüsto pone de manifiesto las dificultades de sostener un modelo de supermercado totalmente digital en un mercado donde predominan cadenas tradicionales con mayor infraestructura y solidez financiera.

