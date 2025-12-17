Padrón telefónico 2026: Esto te puede suceder si no vinculas tu línea con tu CURP

Las líneas de telefonía móvil que no estén asociadas con el nombre de una persona o empresa quedarán suspendidas a partir del próximo 9 de enero de 2026, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

En un comunicado, el organismo regulador dijo que los usuarios cuentan con un mes para registrar sus datos personales o de sus empresas ante las empresas que les ofrecen el servicio de telefonía.

Para ello deberán de presentar una identificación oficial, es decir credencial de elector o pasaporte, además de su CURP. En el caso de las empresas que sean propietarias de líneas telefónicas deberán de presentar su cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Sobre qué pasará con las líneas de celular que no se registren, la CRT respondió que “quedarán inactivas y sólo (podrán hacerse) llamadas de emergencia”.

El Pleno de la CRT aprobó este lunes pasado, los nuevos “Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles” con lo que se “eliminará el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos”.

Con estos lineamientos se extenderá al prepago el registro que ya realizan los operadores para el pospago y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza, estableció la CRT.

Aseguró que la información de los dueños de las líneas telefónicas las resguardará el operador telefónico y con ello se dará cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El registro exigirá que los mexicanos registren sus líneas telefónicas en los próximos 30 días, de lo contrario se les suspenderá el servicio.

