¿Quién es el director del Nacional Monte de Piedad que renunció en plena huelga?

El director general del Patronato del Nacional Monte de Piedad, Rafael del Río, presentó su renuncia al cargo, la cual entrará en vigor el próximo 30 de noviembre. Su salida se da en medio de la huelga que mantiene paralizada a la institución desde hace más de 40 días, marcando un momento crítico tanto en lo operativo como en lo financiero.

El Patronato reconoció la gestión de Del Río, pero su renuncia complica la instalación de una mesa de negociación con los trabajadores. La prioridad de la dirección será ahora asegurar la continuidad de las operaciones y encaminar los esfuerzos hacia la pronta resolución del conflicto laboral.

Paralelamente, ya se ha iniciado el proceso de búsqueda de un nuevo director general, con el objetivo de incorporar un perfil capaz de enfrentar los retos de la pos-huelga y liderar la reestructuración interna de la institución.

La dimisión de Del Río representa un desafío inmediato para el Patronato, que debe demostrar la fortaleza de su estructura de gobierno y su capacidad para gestionar simultáneamente una crisis laboral y de liderazgo.

A pesar de la situación, el Nacional Monte de Piedad —con 250 años de historia— ha asegurado a sus clientes la protección de sus bienes empeñados y mantiene disponibles todos los canales de información, pagos y resolución de dudas a través de su sitio web oficial.

