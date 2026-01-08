Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá aumento en 2026, así queda el pago

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro iniciará 2026 con ajustes relevantes que impactarán directamente en el ingreso de miles de aprendices en todo el país, debido a que el Gobierno de México confirmó un incremento en el apoyo económico mensual, como parte de la política de fortalecimiento a las juventudes y al empleo digno.

El aumento representa un incremento del 13 por ciento en comparación con 2025, cuando el apoyo era de 8 mil 480 pesos, y se verá reflejado desde el primer pago del año.

A partir de este año, las y los beneficiarios del programa recibirán 9 mil 583 pesos mensuales, una cifra equivalente al salario mínimo vigente.

Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene su propósito de facilitar la inserción laboral de jóvenes que no estudian ni trabajan, mediante un esquema de capacitación práctica durante 12 meses en centros de trabajo registrados. Durante este periodo, los aprendices cuentan con el acompañamiento de tutores responsables de evaluar su desempeño y fortalecer sus habilidades.

Además del apoyo económico mensual, el programa otorga seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, así como los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades, sin costo para los participantes.

La capacitación se realiza entre cinco y ocho horas diarias, cinco días a la semana, y al finalizar se entrega una constancia de habilidades que facilita la vinculación al mercado laboral o la posibilidad de contratación en el mismo centro de trabajo.

Para participar, las y los interesados deben registrarse en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro. El registro está disponible durante todo el año, aunque la incorporación a los centros de trabajo depende de los periodos de vinculación que se anuncian de manera periódica.

Con este ajuste, el programa reafirma su papel como una de las principales estrategias federales para impulsar el desarrollo profesional de las juventudes y ampliar el acceso a oportunidades laborales en 2026.

