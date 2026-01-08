Ante el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales y un marcado descenso de temperatura para el sábado 10 y domingo 11 de enero , la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llamó a la población a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 27 avanzará lentamente sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, donde su interacción con un canal de baja presión provocará precipitaciones de gran intensidad en entidades del sureste y oriente del país.

Se esperan lluvias intensas e incluso torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y la Península de Yucatán.

La masa de aire polar asociada a este sistema generará un descenso notable de las temperaturas en regiones del noreste, centro y oriente de México, además de un evento de “Norte” prolongado, con rachas de viento fuertes a intensas en el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como en la Península de Yucatán.

A este escenario se suma una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, dará lugar a la segunda tormenta invernal de la temporada. Este fenómeno ocasionará ambiente muy frío a gélido, vientos intensos y probabilidad de nieve o aguanieve en zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, además de regiones montañosas del centro y oriente del país.

X / @CNPC_MX

Para el sábado, el SMN anticipa lluvias muy fuertes a intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en la Sierra Nororiental y el Valle de Serdán en Puebla; regiones Nautla, Capital y Olmeca de Veracruz; el oriente de Oaxaca; el norte y noroeste de Chiapas, así como Tabasco.

El domingo, las precipitaciones podrían intensificarse hasta niveles torrenciales, de 150 a 250 milímetros, principalmente en la región Olmeca de Veracruz, el oriente de Oaxaca, el noroeste de Chiapas y el occidente de Tabasco.

Conoce las #CondicionesMeteorológicasAdversas que ocasionará el #FrenteFrío Núm. 27 en su desplazamiento por los estados del norte del país y la vertiente del #GolfoDeMéxico, durante este fin de semana y a principios de la siguiente. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/wJiu5KVpnS— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 8, 2026

Ante este panorama, la CNPC exhortó a la población a mantenerse informada por medios oficiales, evitar cruzar cuerpos de agua crecidos, mantener libres coladeras y drenajes, identificar refugios temporales y rutas de evacuación, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y proteger especialmente a los grupos más vulnerables ante el frío. En zonas serranas, pidió extremar precauciones por la posible caída de nieve o aguanieve.

X / @CNPC_MX

La dependencia informó que mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para el monitoreo de las condiciones meteorológicas y reiteró el llamado a priorizar la seguridad personal y comunitaria.

EE