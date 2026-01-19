A poco más de una semana de que entró en vigor la obligación de registrar todas las líneas móviles activas en México, han comenzado a detectarse en redes sociales anuncios que ofrecen tarjetas SIM presuntamente ya inscritas en el padrón nacional de telefonía móvil, un requisito vigente desde el 9 de enero de 2026.

Diversos usuarios han advertido sobre la presencia de estas publicaciones en Facebook, principalmente en grupos y páginas dedicadas a la compraventa. En los anuncios, los vendedores aseguran que los chips se entregan “listos para usarse”, lo que permitiría a los compradores evitar el trámite de registro personal exigido por la normativa actual.

De acuerdo con las capturas compartidas por internautas, estas tarjetas SIM se comercializan como si ya contaran con todos los procesos cumplidos, incluyendo verificación facial, datos biométricos y vinculación con la CURP. El precio que se menciona en las publicaciones ronda los mil 500 pesos por unidad.

No obstante, existe incertidumbre sobre el origen de los datos utilizados para completar dichos registros. No se ha aclarado si la información pertenece a los propios vendedores o si, por el contrario, se emplearon datos de terceros sin su autorización, lo que abre la posibilidad de un uso indebido de información personal.

Esta práctica ha generado inquietud entre los usuarios de redes sociales, quienes alertan sobre los riesgos legales y de seguridad que podría implicar el uso de una línea telefónica registrada a nombre de otra persona. Además, se señala que este tipo de situaciones podría facilitar la comisión de actividades ilícitas mediante números que ya aparecen como validados en el sistema.

La rápida aparición de este tipo de ofertas, apenas una semana después de la implementación del registro obligatorio, ha puesto en evidencia la formación de un mercado informal de líneas activadas. Aunque la medida busca combatir delitos como el fraude y la extorsión, también ha despertado preocupaciones relacionadas con la protección de los datos personales.

Sheinbaum hace la aclaración

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aclarado que la información recopilada durante el proceso de registro no conforma un padrón gubernamental de líneas telefónicas. Según lo señalado, las bases de datos permanecen bajo resguardo de las empresas de telecomunicaciones y solo pueden ser consultadas por las autoridades en casos específicos de investigación.

Asimismo, la mandataria ha rechazado que el registro tenga fines de vigilancia estatal, y ha enfatizado que se trata de una estrategia de seguridad pública orientada a proteger a la población.

