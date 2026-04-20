El maestro José de Jesús Becerra Santiago fue elegido por mayoría como secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).

La elección del hoy secretario general fue realizada durante una asamblea de la CONTU en las instalaciones de la Universidad Veracruzana, campus Boca del Río, el pasado viernes 17 de abril. Participaron 52 secretarios generales de sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de diversas universidades del país .

La lucha de Becerra Santiago en la CONTU

Becerra Santiago agradeció la confianza de los representantes sindicales de las universidades, a quienes señaló que " si normalizamos la precariedad, la incertidumbre y el desgaste, dejaremos de ser una organización de lucha para convertirnos en una organización de resignación; sostengo que CONTU nació para mucho más que eso ".

José de Jesús Becerra Santiago, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU). ESPECIAL

Luego de rendir protesta, el nuevo secretario general alertó de la preocupante situación laboral. "El salario mínimo ya alcanzó prácticamente al 70 u 80 % de los trabajadores administrativos, incluso a algunas categorías académicas, dejó de ser un problema de trabajadores administrativos; es decir, el salario mínimo ya es un problema también de algunas categorías académicas". Por ello, insistió en que se debe fortalecer el diálogo con las autoridades federales y seguir en constantes reuniones con la Secretaría de Educación, para tratar el presupuesto y salarios de los trabajadores universitarios .

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El plan de trabajo inicial

El también secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), presentó un plan de trabajo enfocado en modificar la estrategia de la confederación frente a las políticas y presupuestos que el Gobierno de México destina a la educación superior. Dijo que las universidades públicas estatales operan con subsidios inferiores a la inflación y que la ausencia de crecimiento presupuestal genera incertidumbre laboral y repercute en las prestaciones de los trabajadores y docentes universitarios .

Manifestó que los sindicatos universitarios tienen una convicción compartida: el trabajo universitario merece dignidad y sus causas deben ser defendidas con seriedad.

Becerra Santiago aseveró que la unidad no es un discurso, es una tarea; para ello llamó a los agremiados a no acostumbrarse a que el salario no alcance .

ESPECIAL

El nuevo secretario general aseguró a los asistentes que la CONTU será una organización que conduzca, que sirva a todas y todos los dirigentes que siempre estarán acompañados en sus respectivas negociaciones salariales, sus problemáticas diarias; juntos, coordinados, unidos y mano a mano encontraremos las mejores soluciones y, por supuesto, salarios dignos para todos los trabajadores universitarios en México.

También se perseguirá que la CONTU logre una intervención directa en los espacios de la toma de decisiones, ser un actor político clave a nivel nacional. El proyecto establece una transición en nuestro rol como organización con el objetivo de pasar de un ente que únicamente acompaña a los sindicatos a uno que genera información, proporciona herramientas legales y diseños estratégicos conjuntos para negociaciones salariales de cada representación local .

Para saber más:

José de Jesús Becerra Santiago, quien también es secretario general de la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios (ANSAU) y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG).

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) agrupa a 103 sindicatos universitarios (académicos y administrativos) en todo México.

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