La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló el fin de semana tras la incautación de un buque de carga iraní cerca al Estrecho de Ormuz, un hecho que pone en entredicho la continuidad de las negociaciones de paz entre ambos países.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que la Marina interceptó la embarcación -identificada como Touska- luego de que intentara evadir el bloqueo naval impuesto por Washington. De acuerdo con su versión, un destructor emitió advertencias durante varias horas antes de inutilizar el sistema de propulsión del buque, lo que permitió a fuerzas estadounidenses tomar el control.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que la operación se realizó tras “repetidas advertencias”, mientras que tropas abordaron la nave para inspeccionarla. Hasta el momento, Washington no ha detallado el contenido de la embarcación.

La respuesta iraní no tardó. Autoridades militares de Teherán calificaron la acción como una violación del alto al fuego y un “acto de piratería”. Además, aseguraron haber respondido con ataques de drones contra embarcaciones estadounidenses en la región, sin precisar los daños o las consecuencias.

El incidente ocurre en un momento particularmente delicado, a pocos días de una nueva ronda de negociaciones prevista en Islamabad. Sin embargo, tras lo ocurrido, medios de comunicación iraníes han puesto en duda la participación de su delegación, lo que deja en suspenso los esfuerzos diplomáticos.

Desde Washington, la Casa Blanca había anunciado que el vicepresidente, JD Vance, encabezaría una comitiva, acompañado de asesores cercanos al presidente. No obstante, la creciente desconfianza entre ambas partes amenaza con frenar cualquier avance.

El conflicto gira en torno a dos ejes principales: el control del Estrecho de Ormuz (por donde circula una quinta parte del petróleo mundial) y el programa nuclear iraní. Para Teherán, mantener restricciones en esta vía marítima es una herramienta de presión estratégica. Para Estados Unidos, el bloqueo busca asfixiar económicamente a la República Islámica.

Mientras tanto, el tráfico marítimo continúa afectado. Cientos de embarcaciones permanecen varadas en los accesos del Estrecho, lo que incrementa el riesgo de una crisis energética global.

La situación también impacta el suministro de gas natural, fertilizantes y ayuda humanitaria hacia regiones vulnerables.

En este contexto, las amenazas de escalada persisten. Trump reiteró que, si Irán no acepta un acuerdo “justo”, su Gobierno podría ordenar ataques contra infraestructura clave. Del lado iraní, autoridades insisten en que no cederán en su derecho al desarrollo nuclear ni en el control de sus rutas estratégicas.

’Con el alto al fuego próximo a expirar y sin señales claras de entendimiento, el escenario se mantiene incierto, con la diplomacia en pausa y el riesgo de un nuevo episodio de confrontación militar en aumento.

Es la última oportunidad de negociar: Trump

El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa a Irán, al señalar que es “la última oportunidad” para alcanzar un acuerdo, en medio de la creciente tensión por el cierre del Estrecho de Ormuz. Aseguró que la paz se logrará “de una u otra manera”, incluso, mediante acciones militares si fracasa la vía diplomática.

Aunque Washington reporta avances, Teherán mantiene su postura sobre el control del Estrecho y su derecho al desarrollo nuclear. Las negociaciones, que se trasladarían a Islamabad, están en duda tras las versiones contradictorias sobre la participación iraní.

La delegación estadounidense, encabezada por JD Vance, incluiría a los asesores cercanos a Trump. El mandatario advirtió que, de no concretarse un acuerdo “justo y razonable”, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave iraní.

Del lado iraní, figuras como Masoud Pezeshkian han señalado que persisten diferencias sustanciales, especialmente en materia nuclear y soberanía energética.

El escenario sigue incierto, con acusaciones mutuas sobre violaciones a la tregua y un despliegue militar en aumento, incluido el retorno del portaaviones USS Gerald R. Ford a Medio Oriente. Mientras tanto, ambos países se preparan tanto para negociar como para un posible recrudecimiento del conflicto.

Nuevas tensiones provocan subida de precios del petróleo

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones de ayer luego que roces entre Irán y Estados Unidos impidieron que los petroleros utilizaran el Estrecho de Ormuz.

El precio del crudo de Estados Unidos aumentó un 6.4% hasta 87.90 dólares por barril una hora después que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago. El precio del crudo Brent, el referente internacional, avanzó un 5.8% hasta 95.64 dólares por barril.

La reacción del mercado se produjo tras más de dos días de esperanzas renovadas y expectativas frustradas en torno al estrecho. Los precios del crudo se desplomaron más de un 9% el viernes luego que Irán anunciara la reapertura por completo del mismo al tráfico comercial.

Teherán revirtió esa decisión y disparó contra varias embarcaciones el sábado una vez que el presidente Donald Trump afirmara que un bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguirá vigente. Trump informó ayer que Estados Unidos atacó y se apoderó por la fuerza de un buque de carga con bandera iraní que presuntamente intentó eludir el bloqueo. El mando militar conjunto de Irán prometió responder.

Los precios más altos de ayer borraron gran parte de las caídas registradas el viernes, lo que indica nuevas dudas sobre cuán pronto los barcos volverán a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Oriente Medio.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya va por su octava semana, ha creado una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas. Los países de Asia y Europa que importan gran parte de su petróleo del golfo han sentido el mayor impacto de los suministros detenidos y los recortes de producción, aunque el rápido aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones está afectando a empresas y consumidores en todo el mundo.

Analistas del sector han advertido repetidamente que, cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, peor podrían ponerse los precios.

Un frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán está previsto que expire el miércoles, y el aumento de las tensiones en el Estrecho de Ormuz pone en duda el futuro de nuevas conversaciones para poner fin a la guerra.

Incluso si surge un acuerdo duradero para reabrir el estrecho, los analistas sostienen que podrían pasar meses para que los envíos de petróleo vuelvan a sus niveles normales y para que bajen los precios del combustible. El tráfico de petroleros acumulado, los armadores preocupados por otra escalada repentina y la infraestructura energética dañada durante la guerra son factores que podrían obstaculizar que los volúmenes de producción y de envíos regresen a los niveles previos a la guerra.

Un galón de gasolina regular costaba un promedio de casi 4.05 dólares por galón en Estados Unidos ayer, según la federación de clubes automovilísticos AAA. Eso es aproximadamente ocho centavos menos que hace una semana, pero muy por encima de los 2.98 dólares antes de la guerra.

AP

Gasolina en EU bajaría de precio hasta 2027

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, advirtió que el precio de la gasolina en el país, disparado por los efectos de la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, podría mantenerse sobre los tres dólares hasta 2027 y comenzar a bajar entonces.

“No lo sé, podría suceder a finales de este año, o quizás no hasta el próximo, pero es probable que los precios hayan alcanzado su punto máximo”, dijo al ser preguntado en CNN sobre cuándo podrían bajar los costes del combustible.

Agregó, en consonancia con la postura de la Casa Blanca, que “con la resolución de este conflicto, los precios de la energía bajarán”.

EFE

Fluctuación de precios del crudo

28 de febrero (inicio del conflicto)

Ataque de EE.UU. e Israel a Irán genera alarma en mercados.

Precio sube rápidamente y se prevé que alcance hasta 100 dólares por barril.

Primeros días de marzo

Aumento inmediato de 10% a 13%, con precios alrededor de 80-82 dólares.

Marzo (escalada del conflicto)

Subidas constantes por riesgo en suministro global.

El crudo llega a más de 110 dólares en picos altos.

Finales de marzo

Alta volatilidad: días con caídas y rebotes.

Ejemplo: baja de más de 10% en una jornada, seguida de recuperaciones.

Inicio de abril

Precios se mantienen altos, entre 100 y 112 dólares.

Desde el inicio del conflicto, el petróleo acumula alza cercana a 44%.

8 de abril (alto al fuego temporal)

Caída fuerte por expectativas de paz (hasta -16% en un día).

Segunda semana de abril

Nuevas subidas por dudas sobre el acuerdo.

Precios vuelven a niveles cercanos a 100 dólares.

15-18 de abril

Caídas moderadas por posibles negociaciones (-4% a -6%).

19 de abril (nueva tensión)

Repunte fuerte por escalada militar.

Brent cerca de 95-97 dólares y WTI entre 87-90 dólares.

Balance general del periodo

Rango de precios: aproximadamente 70 a más de 119 dólares.

Mercado marcado por subidas bruscas y caídas rápidas según avances o retrocesos del conflicto.

CT