En el marco del 96 aniversario de la fundación del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex Jalisco), Luis Beas Gutiérrez asumirá este lunes como nuevo presidente de este sindicato patronal.

El empresario sustituye en el cargo a Raúl Flores López, quien estuvo al frente del organismo durante los últimos tres años.

En entrevista, Luis Beas asegura que trabajarán por mejorar la situación de las micro y pequeñas empresas de Jalisco.

Asimismo, asegura que mantendrá la independencia de Coparmex, mantendrá su filosofía apartidista y de afiliación voluntaria.

“Defendemos la libre empresa, pero también defendemos las distintas libertades”, aseguró.

Luis Beas es distribuidor de una marca de asadores; también es director de la empresa Grill Deli Market, mediante la cual realizan cursos de asado, y cuenta con una distribuidora de carne.

Opera tiendas en Guadalajara, Tlajomulco y Puerto Vallarta, en Jalisco, y San Pedro Garza García, en Nuevo León.

-¿Cómo se encuentra el sector patronal de Jalisco?

-Me encuentro con un sector que se ha mantenido, pero ahora con incertidumbre; en Jalisco se sigue cocinando aparte, se siguen generando empleos y esa parte siempre será importante, pero tenemos un panorama de incertidumbre a nivel nacional, con retos del T-MEC; estamos viviendo una etapa distinta; sin embargo, estamos trabajando para lograr que se mantenga.

-¿Cuál considera que serán los retos a los que se va a enfrentar como nuevo presidente de Coparmex?

-Tenemos varios retos; por un lado, hemos estado viendo temas coyunturales como la Reforma Judicial, una reforma que nosotros impulsamos desde la ciudadanía y que estamos buscando que en el estado sea una reforma judicial técnica, con jueces de carrera; que se trabaje en esta parte legal en los tiempos que deben hacerse; es una reforma que se tomó desde nuestras instituciones, desde las universidades, y estamos buscando que sea una reforma técnica; no queremos una reforma aleatoria; ese es uno de los retos principales en los que debemos seguir trabajando.

-¿Cuál es la meta de generación de empleo?

-Nosotros en Coparmex definimos una meta de 26 mil empleos para este año; la realidad es que tuvimos que ser cautelosos y estamos midiéndolos mes a mes, y creemos que estamos positivos en que se van a lograr.

-¿De qué depende que se logren esos empleos?

-Dependen mucho de los incentivos y las facilidades que se logren a nivel gubernamental; por eso vamos a trabajar en conjunto con los distintos niveles de Gobierno y dependerá también de mantener esta fortaleza y de generar certidumbre al Estado.

-¿Cuál es el balance que hace del primer trimestre del año?

-El tema de empleabilidad, la realidad es que lo que hemos visto, y es un tema no nada más en Jalisco sino a nivel nacional, es que el empleo está golpeado y es algo que nos preocupa.

A nivel nacional se generaron en el primer trimestre 207 mil empleos; es el nivel más bajo desde el 2005. En Jalisco se crearon 7 mil 657 empleos, una caída del 74 por ciento. El empleo sigue creciendo, pero no en el ritmo que venía creciendo, y eso, por supuesto, nos refleja un entorno económico mucho más moderado.

-¿Cómo será la relación con el Gobierno del Estado?

-Será respetuosa, muy institucional, pero el ADN de Coparmex también tiene que ver con el poner los puntos sobre las íes; esa parte no la dejaremos de hacer; vamos a señalar lo que no se está haciendo correctamente, pero también aplaudiremos lo que se hace bien; tendremos una relación respetuosa e institucional.

-¿Qué pide el sector patronal para la inversión?

-La inversión tiene mucho que ver con la certeza jurídica que le den a las empresas; la certeza para invertir, para recuperar el dinamismo económico y la generación de empleos. Lo que estamos buscando siempre es certidumbre jurídica; necesitamos energía, necesitamos seguridad, que es muy importante.

-¿Cuál sería el impacto que ves en las empresas de las recientes reformas como el incremento al salario, vacaciones, entre otros?

-En Coparmex siempre nos hemos manifestado por impulsar la mejora de todos nuestros colaboradores, que tengan mejores ingresos. Estas reformas las trabajamos en conjunto; por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, buscamos que fuera paulatina, porque la realidad es que lo que estamos viendo es que las cargas regulatorias y los costos que se están generando están impactando, y es una realidad que no podemos obviar, porque se complica también para las empresas y más para los micro y pequeños empresarios el mantener las fuentes de trabajo, porque hay una carga real.

Nosotros queremos cuidar a nuestros colaboradores y queremos que tengan mayores ingresos, pero la carga ahí está; entonces tenemos que buscar cómo ayudar a las empresas, facilitarles esta parte de la carga y más facilidades en trámites.

-¿Cuáles son los proyectos que se tienen al interior del organismo?

-Nosotros como Coparmex tenemos que trabajar para todo Jalisco; tenemos nueve delegaciones en las que como Centro Empresarial aportamos y nos nutren de mucha información. Esas delegaciones están en los Altos de Jalisco y en Ciudad Guzmán, y desde ahí estamos tomando muchos insumos de lo que está pasando no solo en la zona metropolitana, sino en esas zonas.

-¿Cuál será el principal eje de tu plan de trabajo?

-El principal eje de trabajo será fortalecer a las Mipymes de Jalisco; ahí está el empleo, ahí está la estabilidad de Jalisco.

Por cada empresa que se abre, 19 cierran y la mayoría son microempresas; por eso el enfoque de esta gestión de Coparmex Jalisco será enfocarse a las Mipymes. Dentro del modelo de trabajo vamos a impulsar el desarrollo empresarial, la empleabilidad, el estado de derecho, el monitoreo al sistema de salud, la sostenibilidad y la educación.

CT