Jueves, 16 de Julio 2026

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Jornada violenta en Morelos deja cinco muertos en menos de 10 horas

La ola delictiva inició la noche del miércoles y se extendió a los municipios de Puente de Ixtla, Yecapixtla, Yautepec, Temixco y Tlaltizapán

Por: SUN .

Las ejecuciones y hallazgos de cuerpos causaron una oleada de temor entre los pobladores. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Las ejecuciones y hallazgos de cuerpos causaron una oleada de temor entre los pobladores. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Cinco personas fueron asesinadas en Morelos en menos de 10 horas en una serie de ataques y hallazgos registrados en los municipios de Puente de Ixtla, Yecapixtla, Yautepec, Temixco y Tlaltizapán.

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La jornada violenta inició alrededor de las 21:28 horas del miércoles en Puente de Ixtla, sur del estado, donde un hombre fue hallado muerto a golpes en un camino de terracería de la colonia Ampliación Guadalupe Victoria.

Una hora después, en el municipio de Yecapixtla, un ataque armado en el Camino a Cuautla, colonia San Marcos, dejó como saldo un hombre ejecutado a tiros. Cerca de la medianoche, a las 23:39 horas, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer con heridas de bala junto a una motocicleta en Cocoyoc, municipio de Yautepec.

     

La ola delictiva continuó esta mañana, pasadas las 06:00 horas con el reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer envuelto en sábanas y bolsas de plástico, con huellas de tortura, a un costado de una maderería en el municipio de Temixco.

Finalmente, a las 07:01 horas, policías estatales localizaron el cadáver de un hombre con impactos de bala sobre el Camino Viejo a Santa Rosa, en el municipio de Tlaltizapán, sur del estado.

La Fiscalía General del Estado de Morelos acordonó las cinco escenas del crimen para levantar los cuerpos e iniciar las carpetas de investigación correspondientes; hasta el momento no se reportan personas detenidas.

JM

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