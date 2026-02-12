Jueves, 12 de Febrero 2026

Estas son las ciudades de México que se ubican entre las 50 más peligrosas del mundo

El informe internacional ubica a México como el país con mayor concentración de ciudades con altas tasas de homicidio

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

México encabeza el ranking mundial con más ciudades dentro de las 50 más violentas del mundo en 2025. NOTIMEX/ARCHIVO

De acuerdo con el más reciente informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), en 2025 México se posicionó como el país con mayor número de ciudades incluidas en el listado de las 50 urbes más violentas del mundo.

El estudio señala que las tasas de homicidio más elevadas se concentran en el continente americano, que alberga 44 de las 50 ciudades clasificadas, mientras que el resto se ubica en África. Este panorama refleja que la violencia letal continúa siendo uno de los principales desafíos para diversos países de la región.

En este contexto, México encabeza el ranking por número de ciudades incluidas, con 17 municipios dentro de la lista, dos de ellos ubicados en el top 10 mundial, situación que no ocurría desde 2023. El informe se basa en tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes, indicador utilizado para comparar la magnitud de la violencia entre distintas localidades.

Después de México, Colombia aparece con ocho ciudades en el listado, aunque ninguna dentro de los primeros diez lugares. Ecuador suma siete menciones, cinco de ellas posicionadas en los sitios más altos del ranking. También figuran Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos y Guatemala, con diversas ciudades distribuidas a lo largo de la clasificación.

¿Cuáles son las ciudades mexicanas que entran en el ranking global?

Las 17 ciudades mexicanas incluidas en el listado son:

  • Culiacán, Sinaloa (6° lugar mundial, 103.91 homicidios por cada 100 mil habitantes)
  • Ciudad Obregón, Sonora (9°, 90.81 homicidios por cada 100 mil habitantes)
  • Manzanillo, Colima (11°)
  • Zamora, Michoacán (12°)
  • Colima, Colima (13°)
  • Acapulco de Juárez, Guerrero (14°)
  • Irapuato, Guanajuato (16°)
  • Juárez, Chihuahua (17°)
  • Tijuana, Baja California (18°)
  • Celaya, Guanajuato (20°)
  • Cuernavaca, Morelos (23°)
  • Uruapan, Michoacán (27°)
  • Chilpancingo de los Bravo, Guerrero (37°)
  • Centro, Tabasco (39°)
  • Chihuahua, Chihuahua (40°)
  • Hermosillo, Sonora (47°)
  • León, Guanajuato (50°)

El ranking completo es encabezado por Puerto Príncipe, Haití, seguido de varias ciudades de Ecuador y Sudáfrica. México aparece por primera vez en el sexto lugar con Culiacán, mientras que Ciudad Obregón ocupa la novena posición.

De acuerdo con los datos recientes, ciudades como Benito Juárez, Morelia, Tapachula y Zacatecas lograron salir del listado este año. En contraste, Hermosillo ingresó por primera vez, reflejando cambios en las dinámicas de violencia regional.

Listado completo de las 50 ciudades más peligrosas del mundo

  1. Puerto Príncipe, Haití
  2. Babahoyo, Ecuador
  3. Mandela Bay, Sudáfrica
  4. Machala, Ecuador
  5. Quevedo, Ecuador
  6. Culiacán, México
  7. Manabí Centro, Ecuador
  8. Guayaquil, Ecuador
  9. Ciudad Obregón, México
  10. Esmeraldas, Ecuador
  11. Manzanillo, México
  12. Zamora, México
  13. Colima, México
  14. Acapulco de Juárez, México
  15. Cape Town, Sudáfrica
  16. Irapuato, México
  17. Juárez, México
  18. Tijuana, México
  19. Durban, Sudáfrica
  20. Palmira, Colombia
  21. Celaya, México
  22. Buffalo, Sudáfrica
  23. Cuernavaca, México
  24. Cali, Colombia
  25. Puerto España, Trinidad y Tobago
  26. Buenaventura, Colombia
  27. Uruapan, México
  28. Cúcuta, Colombia
  29. Santa Marta, Colombia
  30. Pereira, Colombia
  31. Johannesburg, Sudáfrica
  32. Fortaleza, Brasil
  33. Feira de Santana, Brasil
  34. Cartagena, Colombia
  35. Guatemala, Guatemala
  36. Recife, Brasil
  37. Chilpancingo de los Bravo, México
  38. Maceió, Brasil
  39. Centro, México
  40. Chihuahua, México
  41. New Orleans, Estados Unidos
  42. Barranquilla, Colombia
  43. Cleveland, Estados Unidos
  44. Salvador, Brasil
  45. Pietermaritzburg, Sudáfrica
  46. Memphis, Estados Unidos
  47. Hermosillo, México
  48. Porto Velho, Brasil
  49. Santo Domingo, Ecuador
  50. León, México

El informe subraya que la presencia constante de ciudades mexicanas en este ranking responde a factores estructurales como la operación de grupos delictivos, disputas territoriales y problemáticas sociales que inciden en los índices de homicidio. 

Los resultados del ranking 2025 evidencian que la violencia homicida continúa siendo un reto significativo para diversas ciudades de México y América Latina. 

