Estas son las ciudades de México que se ubican entre las 50 más peligrosas del mundo

De acuerdo con el más reciente informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), en 2025 México se posicionó como el país con mayor número de ciudades incluidas en el listado de las 50 urbes más violentas del mundo.

El estudio señala que las tasas de homicidio más elevadas se concentran en el continente americano, que alberga 44 de las 50 ciudades clasificadas, mientras que el resto se ubica en África. Este panorama refleja que la violencia letal continúa siendo uno de los principales desafíos para diversos países de la región.

En este contexto, México encabeza el ranking por número de ciudades incluidas, con 17 municipios dentro de la lista, dos de ellos ubicados en el top 10 mundial, situación que no ocurría desde 2023. El informe se basa en tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes, indicador utilizado para comparar la magnitud de la violencia entre distintas localidades.

Después de México, Colombia aparece con ocho ciudades en el listado, aunque ninguna dentro de los primeros diez lugares. Ecuador suma siete menciones, cinco de ellas posicionadas en los sitios más altos del ranking. También figuran Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos y Guatemala, con diversas ciudades distribuidas a lo largo de la clasificación.

¿Cuáles son las ciudades mexicanas que entran en el ranking global?

Las 17 ciudades mexicanas incluidas en el listado son:

Culiacán, Sinaloa (6° lugar mundial, 103.91 homicidios por cada 100 mil habitantes)

Ciudad Obregón, Sonora (9°, 90.81 homicidios por cada 100 mil habitantes)

Manzanillo, Colima (11°)

Zamora, Michoacán (12°)

Colima, Colima (13°)

Acapulco de Juárez, Guerrero (14°)

Irapuato, Guanajuato (16°)

Juárez, Chihuahua (17°)

Tijuana, Baja California (18°)

Celaya, Guanajuato (20°)

Cuernavaca, Morelos (23°)

Uruapan, Michoacán (27°)

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero (37°)

Centro, Tabasco (39°)

Chihuahua, Chihuahua (40°)

Hermosillo, Sonora (47°)

León, Guanajuato (50°)

El ranking completo es encabezado por Puerto Príncipe, Haití, seguido de varias ciudades de Ecuador y Sudáfrica. México aparece por primera vez en el sexto lugar con Culiacán, mientras que Ciudad Obregón ocupa la novena posición.

De acuerdo con los datos recientes, ciudades como Benito Juárez, Morelia, Tapachula y Zacatecas lograron salir del listado este año. En contraste, Hermosillo ingresó por primera vez, reflejando cambios en las dinámicas de violencia regional.

Listado completo de las 50 ciudades más peligrosas del mundo

Puerto Príncipe, Haití Babahoyo, Ecuador Mandela Bay, Sudáfrica Machala, Ecuador Quevedo, Ecuador Culiacán, México Manabí Centro, Ecuador Guayaquil, Ecuador Ciudad Obregón, México Esmeraldas, Ecuador Manzanillo, México Zamora, México Colima, México Acapulco de Juárez, México Cape Town, Sudáfrica Irapuato, México Juárez, México Tijuana, México Durban, Sudáfrica Palmira, Colombia Celaya, México Buffalo, Sudáfrica Cuernavaca, México Cali, Colombia Puerto España, Trinidad y Tobago Buenaventura, Colombia Uruapan, México Cúcuta, Colombia Santa Marta, Colombia Pereira, Colombia Johannesburg, Sudáfrica Fortaleza, Brasil Feira de Santana, Brasil Cartagena, Colombia Guatemala, Guatemala Recife, Brasil Chilpancingo de los Bravo, México Maceió, Brasil Centro, México Chihuahua, México New Orleans, Estados Unidos Barranquilla, Colombia Cleveland, Estados Unidos Salvador, Brasil Pietermaritzburg, Sudáfrica Memphis, Estados Unidos Hermosillo, México Porto Velho, Brasil Santo Domingo, Ecuador León, México

El informe subraya que la presencia constante de ciudades mexicanas en este ranking responde a factores estructurales como la operación de grupos delictivos, disputas territoriales y problemáticas sociales que inciden en los índices de homicidio.

Los resultados del ranking 2025 evidencian que la violencia homicida continúa siendo un reto significativo para diversas ciudades de México y América Latina.

