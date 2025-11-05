Posponen audiencia de Carlota 'N', investigada por homicidio en Edomex

En la Sala de Juicios Orales de Chalco estaba programada para hoy una audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso de Carlota “N”, una mujer de 74 años investigada por homicidio, presuntamente ocurrido al intentar impedir el despojo de una vivienda.

No obstante, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no acudió a la diligencia, por lo que la audiencia fue aplazada para mañana, jueves 6 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.

La defensa jurídica de Carlota "N" busca que la autoridad judicial modifique la medida cautelar de prisión para que siga el proceso en arraigo domiciliario.

De acuerdo con el equipo legal de la mujer, quien fue grabada en video y viralizada en redes sociales por disparar en contra de supuestos invasores, padece de enfermedades que requieren de un cuidado especial.

Por tal motivo, buscan solicitar al juez que conceda a Carlota "N" la modificación de la medida cautelar para que concluya el plazo de investigación desde su hogar y ya con las debidas atenciones para las enfermedades que afirman que padece.

