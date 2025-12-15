ISSSTE: ¿Cuándo cae la segunda parte del aguinaldo de la pensión?

Si eres pensionado o jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y estás pendiente de la segunda parte del aguinaldo 2025 , te contamos cuándo llega.

La prestación correspondiente al aguinaldo para beneficiarios del ISSSTE se divide en dos exhibiciones: una al final del año y otra al inicio del siguiente.

Durante noviembre de 2025 el ISSSTE adelantó la primera parte del aguinaldo junto con la pensión de ese mes , lo que permitió que muchos beneficiarios contaran con ese dinero antes de las fiestas de fin de año y del Buen Fin.

¿Cuándo cae la segunda parte del aguinaldo de la Pensión ISSSTE?

En cuanto a la segunda parte del aguinaldo , según el calendario oficial, este pago se realizará en enero de 2026, justo al inicio del año.

Las fechas estimadas señalan que podría caer en los primeros días de enero (el 2 de enero de 2026) y estará acompañado del depósito de la pensión de ese mes, completando así los 40 días de aguinaldo que corresponden según la ley y el régimen de pensiones.

Este esquema —con la primera parte en noviembre y la segunda parte a inicios de enero— es habitual y busca dar un respiro económico a los pensionados tanto para los gastos de fin de año como para enfrentar la tradicional cuesta de enero.

Para confirmar que el depósito llegó correctamente, lo más recomendable es revisar el saldo en tu cuenta bancaria o tarjeta en los primeros días de enero y, si hay algún problema, contactar directamente al ISSSTE a través de sus canales de atención.

