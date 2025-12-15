Mujeres con Bienestar Edomex: Estas son las fechas para el pago de diciembre

El programa Mujeres con Bienestar, implementado por el Gobierno del Estado de México, ya ha anunciado las fechas para el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, el último apoyo económico del año para las beneficiarias registradas. Durante diciembre, miles de mujeres mexiquenses recibirán este recurso, fundamental para el cierre del año y los gastos de fin de temporada.

Este apoyo social está dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad otorgando un depósito bimestral de 2 mil 500 pesos, además de beneficios complementarios como acceso a servicios de salud, seguros y asistencia social.

¿Cuándo cae el pago de Mujeres con Bienestar en diciembre?

De acuerdo con la información oficial disponible, el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se realizará a partir de este 15 del mes en curso y como ocurre en otros periodos y programas, el depósito no se efectúa en una sola fecha para todas las beneficiarias, sino de forma escalonada. Las beneficiarias son organizadas en cinco grupos, de acuerdo con la letra inicial de su CURP, lo que permite un proceso de pago ordenado y gradual:

Grupo 1: letras de la A a la D

Grupo 2: letras de la E a la H

Grupo 3: letras de la I a la M

Grupo 4: letras de la N a la R

Grupo 5: letras de la S a la Z

Este esquema facilita la dispersión del recurso y evita saturaciones durante el periodo de pago.

El depósito se realiza directamente en la Tarjeta Mujeres con Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales . Una vez reflejado el apoyo, las beneficiarias pueden disponer del dinero en cajeros automáticos, tiendas de autoservicio o establecimientos participantes.

¿Cómo confirmar si llegó el pago?

Las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar pueden confirmar si el pago de diciembre ya fue reflejado mediante distintas vías oficiales. Una de las opciones es ingresar a la plataforma digital del programa, donde, al iniciar sesión con usuario y contraseña, se puede revisar el estatus del depósito de manera directa. Asimismo, el programa cuenta con una aplicación móvil oficial, disponible para dispositivos Android, que permite consultar el saldo de forma rápida y gratuita.

También está habilitado el servicio de atención vía WhatsApp, al enviar la palabra “Saldo” al número 55 9337 2498, opción que facilita la verificación del pago sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. De igual forma, las beneficiarias pueden comunicarse sin costo al teléfono 800 953 77 71 para resolver dudas relacionadas con su apoyo.

Todas estas opciones permiten confirmar si el recurso ya fue depositado de manera segura, sin intermediarios y a través de canales oficiales.

