Diputadas se enfrentan a empujones y jalones en el Congreso de la CMDX (VIDEO)

El Congreso de la Ciudad de México fue escenario este domingo de una trifulca entre legisladoras de oposición y diputadas de Morena, en medio de la discusión del proyecto para desaparecer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Mientras el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, intentaba continuar con la sesión ordinaria para debatir el dictamen, la diputada del PAN, Daniela Álvarez, acusó a Morena de incumplir el acuerdo para crear un nuevo órgano de transparencia de carácter colegiado. En protesta, la legisladora se colocó detrás del presidente de la Mesa Directiva para impedir que continuara la discusión.

En medio de gritos con la diputada morenista Martha Ávila Ventura, Álvarez le pidió que no la tocara. A pesar del llamado de Sesma Suárez a mantener el orden, el intercambio de gritos escaló. El presidente del Congreso capitalino condenó los hechos al señalar que se estaban dañando las instalaciones y que había agresiones contra legisladoras y legisladores.

La confrontación subió de tono cuando la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Yuriri Ayala, tomó del brazo a la diputada panista y le jaló el cabello. En respuesta, Daniela Álvarez lanzó un codazo, lo que detonó una serie de empujones y agresiones entre varias congresistas.

En otro momento captado en video, la diputada del PRI, Tania Larios, subió a la cabina de audio del recinto para desconectar cables e impedir que continuara el debate. La diputada de Morena, Ceci Vadillo, denunció daños al sistema de sonido, aunque Larios aclaró que únicamente desconectó los cables.

Tras los hechos, la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX denunció que diputadas de Morena actuaron de manera “agresiva e intolerante”, recurriendo a golpes, insultos y jalones ante la falta de argumentos. Por su parte, la diputada panista América Rangel afirmó en redes sociales que la toma de la tribuna fue en protesta por la desaparición del Info-CDMX y que la respuesta fue la violencia.

MF