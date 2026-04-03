Internet al límite: Así se preparan para el Mundial 2026

Ante el incremento de la demanda de datos móviles durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que se pondrá a disposición de los operadores de telefonía celular espectro radioeléctrico de manera temporal.

Las estimaciones del gobierno federal y de organismos del sector privado como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo consideran que México recibirá más de 5.5 millones de visitantes durante la justa mundialista, quienes demandarán datos móviles del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Más de 5.5 millones de visitantes presionarán la red móvil

En un comunicado, la CRT dijo que la disposición temporal del espectro radioeléctrico se permite en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones.

Esta medida busca atender demandas extraordinarias de datos móviles, como sucederá durante el Mundial, debido a la llegada de aficionados nacionales y extranjeros a los tres estadios sede en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

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La CRT informó que los operadores de redes móviles están invitados “a acceder de manera temporal al espectro radioeléctrico” para atender la alta demanda en estadios, puntos de acceso y zonas con gran concentración de usuarios durante el evento.

Agregó que algunos operadores ya manifestaron su interés, por lo que se trabaja en conjunto para definir aspectos técnicos, incluyendo la infraestructura adicional que será necesaria para mejorar la conectividad.

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El objetivo es que las empresas de telecomunicaciones cuenten con mayor capacidad para responder a la demanda extraordinaria de datos móviles en eventos de gran magnitud como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Derrama económica y la cantidad de visitantes esperados en las sedes mexicanas

El impacto de la justa mundialista no solo pondrá a prueba la infraestructura de telecomunicaciones, sino que representará un hito para el turismo nacional . De acuerdo con proyecciones recientes, se espera que México reciba alrededor de 5.5 millones de visitantes internacionales durante el torneo.

Tan solo en el estado de Jalisco, que albergará partidos en el Estadio Akron de Guadalajara, las autoridades estatales estiman la llegada de tres millones de visitantes y una derrama económica proyectada en 20 mil millones de pesos.

Este volumen masivo de turistas extranjeros, que dependerán del roaming y las redes locales para comunicarse y orientarse, justifica la necesidad de liberar espectro adicional.

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