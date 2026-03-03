Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la Comisión Presidencial para la reforma electoral está concluyendo la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que se frenó su presentación ante los legisladores.

Luego de salir de una reunión con la mandataria federal en Palacio Nacional anoche, Monreal indicó que “en el trayecto de las horas se concluirá” el ajuste a la reforma electoral, aunque sin atreverse a dar un plazo fijo.

Además de reunirse con Ricardo Monreal, la Mandataria también citó al senador Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, con la intención de revisar la agenda legislativa, con un enfoque especial en la reforma.

Monreal reconoció que no se enviaría por la noche del lunes “porque se siguen revisando algunos aspectos de la iniciativa. La Presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente, entonces seguramente en las próximas horas se presentará”, dijo.

Expuso que la titular del Ejecutivo sigue revisando la “redacción concreta y la modificación de artículos constitucionales que se enviarán a la cámara”.

El diputado zacatecano aseguró que desde la bancada oficialista “nosotros ya estamos preparados para iniciar un debate legislativo. Habremos de respetar a nuestros aliados y tratar de convencer a los adversarios que representan a otros partidos. Con todos habrá diálogo y respeto”.

Reconoció que con la Presidenta se tocó el tema de la resistencia de los partidos de la coalición a apoyar esta reforma. “Se habla de todo. Entiendo al PT y al Partido Verde. Tienen sus razones, pero no hay que descalificarlos, hay que ver los puntos de coincidencia que nos mantienen unidos rumbo a la elección de 2027 y de 2030”.

Previamente, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma electoral que propone busque crear un nuevo partido de Estado, al tiempo que señaló que busca recuperar la esencia de la democracia.

“No vamos a ser un partido de Estado jamás, si nosotros peleamos contra eso”, respondió la Mandataria al Partido del Trabajo (PT), que criticó la Reforma Electoral del Ejecutivo, al tiempo que advirtió que no debatiría con ellos sobre ese punto.

Aseguró que se está manteniendo la esencia de la distribución, “de las representaciones proporcionales”, además de que ella cumplió con la presentación del proyecto. “Yo cumplo con la gente, y la gente sabrá quién votó a favor y en contra”, declaró.

La titular del Ejecutivo federal insistió en que “lo más importante es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo, no de los partidos políticos”.

Opositores proponen mantener el PREP

Los ex candidatos presidenciales Francisco Labastida Ochoa (PRI), Diego Fernández de Cevallos (PAN), el senador Manlio Fabio Beltrones y el ex diputado Jorge Alcocer, dieron a conocer sus propuestas de reforma electoral, en las que subrayan la importancia de no debilitar a las autoridades electorales ni atentar contra la confianza y certidumbre en los resultados de los comicios.

Los cuatro políticos advierten que no deben “abaratar” los procesos electorales ni desaparecer el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“México necesita una democracia de calidad, con autoridades electorales autónomas e independientes, que mantengan los más elevados niveles de calidad y transparencia en cada etapa de los procesos electorales”, dijeron.

“Es necesario preservar y fortalecer la calidad de nuestro sistema electoral, por lo que debe mantenerse la profesionalización del personal en el INE y los OPLES, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Eliminarlos nos regresaría a 1988”, sostienen.

En su propuesta, señalan que las normas para la integración de la Cámara de Diputados, vigentes desde 1996, habían venido reflejando de manera adecuada la voluntad popular. Sin embargo, denuncian que en 2024, la alianza encabezada por Morena obtuvo una inconstitucional sobrerrepresentación, que con el 54% de los votos le otorgó el 73% del total de diputados, lo que no debe volver a ocurrir.

“Proponemos eliminar por completo la sobrerrepresentación del 8%, así como respetar el tope de 300 diputaciones que como máximo podrá obtener un partido político o coalición electoral”, expresaron.

“Coincidimos con quienes proponen suprimir los 32 senadores de lista nacional. Sin embargo, para evitar una sobrerrepresentación acentuada en el Senado, proponemos que existan 96 senadores, electos mediante el sistema de 32 listas, con 3 escaños por Entidad federativa, usando el método de asignación de proporcionalidad directa”.

Reconocen que es necesario reducir el financiamiento de partidos políticos, que ha llegado a montos que ofenden a la sociedad.

Morena irá de forma incondicional con la propuesta del Ejecutivo federal

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que su bancada dará un “cheque en blanco” a la reforma electoral propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, de la misma forma en que lo han acordado en el grupo parlamentario del partido en la Cámara de Diputados.

El legislador poblano subrayó que el apoyo de su fracción parlamentaria a la reforma es incondicional. “No solamente es un (cheque en) blanco, es un cheque que tiene establecido con precisión 12 puntos que responden al mandato que tiene Morena como movimiento y como principios y su instrumento electoral del partido tiene que acatarlo”.

Matizó que Morena respalda en principio el espíritu de la propuesta Presidencial, aunque el grupo parlamentario actuará con prudencia y abrirá un debate interno antes de asumir una posición definitiva.

“Se ha discutido mucho la iniciativa de reforma por parte de la Presidenta de la República y lo cierto es que nadie la ha leído”, puntualizó.

Subrayó que sigue vigente la disposición de que ningún partido puede contar por sí mismo con más de 300 diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y descartó que ese punto esté en riesgo.

Mier admitió que, aunque existe una “gran alianza político-programática” con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, desde la ratificación de su coalición se estableció que el llamado Plan C no incluía la reforma político-electoral, debido a diferencias en algunos principios.

ESPECIAL

El PAN no otorgará ningún voto a propuesta de Sheinbaum

El Partido Acción Nacional (PAN) no dará un solo voto a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum porque no incluye sanciones drásticas a partidos y candidatos que reciban dinero del crimen organizado, aseguró el coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, Ricardo Anaya Cortés.

No descartó formar un bloque incluso con el PT y el Partido Verde para impedir que la iniciativa prospere, aunque remarcó que el PAN “tiene sus propias razones para no acompañar esta farsa de dizque reforma electoral, que lo único que busca es que el narco pueda seguir participando en las elecciones de manera impune y que el partido en el poder, en este caso Morena, tenga más fuerza y más control del que ya de por sí tiene”.

“Quienes tengan convicciones para ir en contra de la reforma, pues por supuesto que van a encontrar en el PAN a un aliado, pero aquí cada grupo parlamentario se tendrá que hacer cargo de sus propios votos”, sostuvo.

Agregó que “Morena no entiende que las reformas no son para darle más poder al partido en el gobierno. Son para resolver problemas y el verdadero problema de nuestra democracia es que el narco pone candidatos, es que el narco financia campañas”, enfatizó.

Dijo que la reforma del Ejecutivo no está diseñada para resolver un problema de nuestra democracia, como es la intervención del narco.

ESPECIAL

El Verde coincide un 95% con la reforma: Manuel Velasco

El coordinador de senadores del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, afirmó que esa fuerza política respalda en un 90 o 95% la propuesta de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Acompañado de la presidenta de su partido, Karen Castrejón, y el coordinador en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, el legislador chiapaneco señaló que su partido esperará estudiar la iniciativa formal de la mandataria para poder analizarla y fijar una postura.

“Habremos de analizarla, pero lo que sí hemos visto en términos generales es que coincidimos con la mayor parte de la iniciativa y vamos a analizarla con detenimiento”, apuntó.

-¿Con qué no coinciden, senador?

-Con el 95 por ciento de la iniciativa tenemos coincidencias.

-¿Ese 5 por ciento cuál es?

-Vamos a analizarlo, vamos a esperar.

Manuel Velasco destacó que el Partido Verde está a favor “de que se elimine la lista de pluris y que sean por elección, sin embargo, en lo que hemos hecho planteamientos es en el método del cómo”.

“Nosotros lo dijimos con claridad desde un inicio, que estábamos por los que tuvieran mejor desempeño durante el proceso electoral, es decir, los mejores segundos lugares, fueran los que accedieran a los cargos legislativos”.

Dijo que en la propuesta de que los legisladores plurinominales hagan campaña y vayan a elección directa es en donde se ha tenido un mayor debate, “sin embargo tampoco hemos estado en contra”.

EL UNIVERSAL

CT