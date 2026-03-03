Martes, 03 de Marzo 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este martes 3 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

