Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este martes 3 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se establece, el clima presenta un 11% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

  Clima en Monterrey
  Clima

