Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 3 de marzo prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún