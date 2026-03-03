Martes, 03 de Marzo 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 3 de marzo de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este martes 3 de marzo prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

