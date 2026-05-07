Incendios forestales han afectado más de 24 mil hectáreas en Oaxaca

Más de 4 mil hectáreas de zonas forestales han resultado afectadas por incendios en Oaxaca durante los primeros meses de 2026 , en medio de una temporada marcada por altas temperaturas y condiciones secas que favorecen la propagación del fuego.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), entre el 1 de enero y el 3 de mayo se contabilizaron daños en al menos 4 mil 247 hectáreas de bosques y áreas naturales de la entidad.

Ante este panorama, autoridades estatales hicieron un llamado a la población para evitar prácticas de riesgo, especialmente las quemas agrícolas, señaladas como una de las principales causas de incendios fuera de control.

La titular de la Coesfo, Magdalena María Coello Castillo, exhortó a la ciudadanía a utilizar el fuego de manera responsable, particularmente durante esta temporada de calor extremo que afecta distintas regiones del país.

Según explicó la funcionaria, las altas temperaturas y las condiciones climáticas actuales incrementan considerablemente el riesgo de que pequeñas quemas se conviertan rápidamente en incendios forestales de gran magnitud.

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

Las cifras oficiales muestran que la región de la Mixteca concentra el mayor número de incendios registrados en lo que va del año, con más de 4 mil 641 hectáreas impactadas.

Sin embargo, la zona más afectada por la extensión de los daños es el Istmo de Tehuantepec, donde las llamas han perjudicado al menos 13 mil 331 hectáreas , convirtiéndose en una de las áreas más golpeadas por esta temporada de incendios.

Del total de la superficie dañada por los incendios, la mayor parte se concentró en el mes de febrero, con casi la mitad de las afectaciones, 11 mil 714 hectáreas, debido a los fuertes vientos de los frentes fríos.

¿Cómo la quema agrícola ha afectado a la cantidad de incendios?

"La presencia de los frentes fríos vino con mucha intensidad de viento en los meses de enero y febrero, por ejemplo, en esas fechas en la región de la Mazateca, cuando las brigadas fueron atender un incendio y se suscitaron tres más, eran cuatro al día porque la gente hizo el uso de la quema agrícola", explicó Coello Castillo.

De forma reciente, las autoridades y pobladores reportaron afectaciones en las Chimalapas, las cuales duraron más de ocho días, y aunque está en un 95 % controlado, causó daños en más de 450 hectáreas de bosques de pino. "En este incendio se ha podido controlar con el apoyo del equipo aéreo, para el ingreso de las brigadas porque ha sido en zona profunda de los bosques", agregó.

En lo que va del año, el fuego ha dañado severamente a zonas protegidas como el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, donde el incendio duró siete días con más de 50 hectáreas bajo fuego. Otras 475 hectáreas en la reserva comunal Tres Picos ubicada en el predio Espíritu Santo ubicado en Santa María Chimalapa, Oaxaca.

TG