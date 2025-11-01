Una explosión de gran magnitud ocurrida la tarde del sábado 1 de noviembre de 2025 en una tienda del centro de Hermosillo dejó varias personas fallecidas y otros más heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

De manera extra oficial se ha informado que más de 10 personas habrían muerto, entre ellas tres menores.

El fuego inició en la entrada del local y los clientes del comercio ubicado en las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, buscaron refugio dentro del mismo local quedando atrapados por las llamas.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando una violenta detonación sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia.

Tras la explosión, comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas debido al riesgo de un mayor siniestro.

Bomberos de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras unidades de rescate atendían a los heridos en el lugar.

A través de un comunicado, Protección Civil hizo un llamado a la población para evitar la zona del siniestro y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos facilitar el acceso a los equipos de rescate y asegurar que se mantuviera libre el perímetro acordonado.

Lesionados graves y traslado a hospitales

Según los primeros reportes, varias personas resultaron gravemente heridas con quemaduras.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención en el sitio y trasladaron a las víctimas al hospital más cercano, la Clínica del Noroeste, donde se les proporcionó atención médica especializada.

Aún se desconoce el número exacto de heridos y fallecidos, pero se teme que el saldo sea elevado debido al estallido.

Mientras tanto, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar el origen de la explosión.

Se están analizando los posibles factores, como fallas mecánicas en el vehículo o la presencia de materiales inflamables.

El incidente ha conmocionado a la comunidad hermosillense, que aún no logra asimilar el alcance de la tragedia.

Las autoridades locales han reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido y brindar apoyo a las víctimas y sus familias.

Por último, las autoridades de seguridad y emergencia han solicitado a los habitantes de Hermosillo que se mantengan alejados del área afectada y sigan las indicaciones de los cuerpos de seguridad para no obstaculizar las labores de rescate y control del incendio.

NA