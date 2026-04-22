Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 22 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

