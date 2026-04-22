Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 22 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 23 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto