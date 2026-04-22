Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 22 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 23 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

