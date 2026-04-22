Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 22 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Jueves 23 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 24Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta