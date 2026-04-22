Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 22 de abril informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

