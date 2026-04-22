Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 22 de abril informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 23% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 25 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga