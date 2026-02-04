SAT promete fiscalizar la compraventa de facturas falsas en estos casos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará este año la fiscalización contra contribuyentes que incurran en la compraventa de facturas electrónicas falsas para simular operaciones inexistentes, como parte de su Plan Maestro 2026.

El organismo recaudador aplicará esquemas inteligentes y focalizados de auditoría para detectar a quienes utilicen o comercialicen Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) apócrifos, con el fin de cobrar las contribuciones omitidas. Los contribuyentes que hayan recibido facturas declaradas como no válidas contarán con 30 días para corregir su situación fiscal .

De acuerdo con el SAT, estas revisiones antievasión se realizarán bajo criterios transparentes y objetivos, concentrándose únicamente en quienes presenten irregularidades, sin afectar a los contribuyentes cumplidos.

En paralelo, el SAT anunció medidas para facilitar el cumplimiento voluntario, entre ellas la simplificación de trámites, la agilización de devoluciones de impuestos y la ampliación de su red de atención. Durante 2026 abrirá nuevas oficinas en nueve estados —Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán— y reforzará el programa de Oficina Móvil en las 32 entidades.

Asimismo, ofrecerá orientación especializada para mejorar y acelerar los trámites de devolución de impuestos , con el objetivo de consolidar una nueva cultura contributiva, basada en el cumplimiento voluntario y en un trato cercano y digno a los contribuyentes.

SV